assistez au gp des pays-bas 2024 en direct ! ne ratez pas le duel tant attendu entre norris et verstappen, deux des meilleurs pilotes de f1. suivez chaque instant et chaque virage de cette course palpitante qui promet d'être riche en émotions.

Grand Prix des Pays-Bas 2024 : Le choc tant attendu entre Norris et Verstappen pour la reprise à Zandvoort ! Suivez la course en live

Rédaction :Antoine Blondain

Le Grand Prix des Pays-Bas 2024 promet un affrontement épique entre Lando Norris et Max Verstappen pour la reprise à Zandvoort. Restez connectés pour suivre la course en direct et ne manquez rien de cette confrontation tant attendue sur la piste.

Retour tant attendu de la F1

assistez au grand prix des pays-bas 2024 en direct où lando norris affronte max verstappen dans une bataille palpitante sur la piste. ne manquez pas cet événement incontournable de la saison de formule 1 !

Après un mois de trêve bien mérité, la Formule 1 revient en force ce week-end avec le très attendu Grand Prix des Pays-Bas. Les dix écuries de la grille posent leurs bagages à Zandvoort, un circuit historique qui accueille cette 34e édition.

Un duel de titans : Norris contre Verstappen

assistez au grand prix des pays-bas 2024 en direct avec un affrontement épique entre lando norris et max verstappen. ne manquez pas cette bataille fascinante sur le circuit, avec des moments palpitants et des performances spectaculaires des deux pilotes.

C’est l’affrontement que tous les fans espéraient voir : Lando Norris partira en pole position, avec Max Verstappen, le héros local, juste derrière lui en seconde position. Ce duel s’annonce palpitant, surtout après les incroyables performances des deux pilotes depuis le début de la saison. Norris espère enfin briser la malédiction qui l’a empêché de s’imposer depuis la pole position au cours de sa carrière.

Des statistiques encourageantes pour Norris

Norris peut compter sur des chiffres avantageux : depuis le retour du Grand Prix des Pays-Bas au calendrier en 2021, le poleman a toujours remporté la course. Cette statistique pourrait jouer en sa faveur, même s’il devra rester vigilant face non seulement à Verstappen mais aussi à Oscar Piastri (3e sur la grille) et à George Russell (4e).

Détails du circuit de Zandvoort

  • 34e édition du GP des Pays-Bas
  • Longueur : 4,259 km
  • Nombre de virages : 14
  • Zone DRS : 2
  • Nombre de tours : 72
  • Distance jusqu’au premier virage : 270m
  • Temps de pleine charge au tour : 56%
  • Probabilité SC : 50% (8 tours en 2023)

Le Programme du Week-end

SéanceDateHorairesChaîne
La grilleDimanche 25 août13h55Canal +
La courseDimanche 25 août15h00Canal +
Le podiumDimanche 25 août16h45Canal +

Comparaison des Performances

CritèreLando NorrisMax Verstappen
Grille de départ1er2e
Nombre de victoires cette saison25
Nombre de pole positions34
Podiums obtenus710
Meilleur tour1:11.6541:11.732
ÉcurieMcLarenRed Bull Racing

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