Grand Prix des Pays-Bas 2024 : Le choc tant attendu entre Norris et Verstappen pour la reprise à Zandvoort ! Suivez la course en live

Le Grand Prix des Pays-Bas 2024 promet un affrontement épique entre Lando Norris et Max Verstappen pour la reprise à Zandvoort. Restez connectés pour suivre la course en direct et ne manquez rien de cette confrontation tant attendue sur la piste.
Sommaire
Retour tant attendu de la F1
Après un mois de trêve bien mérité, la Formule 1 revient en force ce week-end avec le très attendu Grand Prix des Pays-Bas. Les dix écuries de la grille posent leurs bagages à Zandvoort, un circuit historique qui accueille cette 34e édition.
Un duel de titans : Norris contre Verstappen
C’est l’affrontement que tous les fans espéraient voir : Lando Norris partira en pole position, avec Max Verstappen, le héros local, juste derrière lui en seconde position. Ce duel s’annonce palpitant, surtout après les incroyables performances des deux pilotes depuis le début de la saison. Norris espère enfin briser la malédiction qui l’a empêché de s’imposer depuis la pole position au cours de sa carrière.
Des statistiques encourageantes pour Norris
Norris peut compter sur des chiffres avantageux : depuis le retour du Grand Prix des Pays-Bas au calendrier en 2021, le poleman a toujours remporté la course. Cette statistique pourrait jouer en sa faveur, même s’il devra rester vigilant face non seulement à Verstappen mais aussi à Oscar Piastri (3e sur la grille) et à George Russell (4e).
Détails du circuit de Zandvoort
- 34e édition du GP des Pays-Bas
- Longueur : 4,259 km
- Nombre de virages : 14
- Zone DRS : 2
- Nombre de tours : 72
- Distance jusqu’au premier virage : 270m
- Temps de pleine charge au tour : 56%
- Probabilité SC : 50% (8 tours en 2023)
Le Programme du Week-end
|Séance
|Date
|Horaires
|Chaîne
|La grille
|Dimanche 25 août
|13h55
|Canal +
|La course
|Dimanche 25 août
|15h00
|Canal +
|Le podium
|Dimanche 25 août
|16h45
|Canal +
Comparaison des Performances
|Critère
|Lando Norris
|Max Verstappen
|Grille de départ
|1er
|2e
|Nombre de victoires cette saison
|2
|5
|Nombre de pole positions
|3
|4
|Podiums obtenus
|7
|10
|Meilleur tour
|1:11.654
|1:11.732
|Écurie
|McLaren
|Red Bull Racing
Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux.
Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!