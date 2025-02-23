Cette Lotus Propulsée par Ferrari : Mon Nouvel Chouchou des Courses de Côte

Les voitures de course en côte attirent les passionnés par leur puissance fulgurante et leur aérodynamisme impressionnant. Ce reportage examine un modèle particulièrement audacieux : une Lotus Exige transformée par son propriétaire pour intégrer un moteur Ferrari, promettant des performances exceptionnelles sur les routes sinueuses.

Une transformation radicale

La voiture que vous voyez ici a débuté comme une Lotus Exige ordinaire. Cependant, le propriétaire, Dawie Joubert, l’a progressivement transformée en un véritable monstre de performance. La carrosserie a été considérablement modifiée pour améliorer l’aérodynamisme, abritant un moteur V8 biturbo d’origine Ferrari 488 GTB — un changement radical par rapport au moteur Toyota à quatre cylindres d’origine.

Des performances époustouflantes

La Lotus a été optimisée pour atteindre 925 chevaux et 663 livres-pieds de couple, des chiffres bien au-delà de ce que produisait initialement le moteur Ferrari. Un système de transmission à palettes permet un passage des vitesses rapide, transférant ainsi la puissance aux roues arrière. Avec un poids à vide de seulement 1 025 kg, cette Lotus est en effet plus légère qu’un Miata.

Sans surprise, la Lotus propulsée par Ferrari se montre incroyablement rapide. Une vidéo publiée par la chaîne YouTube Hillclimb Monsters montre la voiture défiant les pentes accidentées de l’événement Simola Hillclimb en mai dernier en Afrique du Sud, remportant sa catégorie et ne concédant qu’une seconde par rapport au meilleur temps de la journée, établi par une monoplace.