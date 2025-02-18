Plongée vidéo dans le SUV hybride rechargeable le plus prisé de 2025 : découvrez tous les détails du Toyota C-HR.

Le Toyota C-HR : un SUV hybride enchérissable prometteur en 2025

Le Toyota C-HR se positionne comme l’un des acteurs majeurs sur le marché des voitures hybrides enchérissables en 2025. Avec l’introduction de la motorisation 220H, ce modèle se distingue par son design audacieux et des spécificités techniques qui suscitent l’intérêt des automobilistes. Nous vous présentons un aperçu détaillé de ses caractéristiques.

Design et espace intérieur

Le design du Toyota C-HR suscite immédiatement l’intérêt, corelle à son prédécesseur. Avec des lignes angulaires marquées et de grands phares, ce SUV coupé arbore une esthétique résolument moderne. Cependant, cette conception présente des limitations, notamment un accès aux portes arrière qui peut s’avérer étroit et des fenêtres arrière de petite taille. Ce modèle semble donc mieux convenir aux couples ou aux conducteurs seul plutôt qu’aux familles avec enfants.

Performances et efficacité énergétique

En analysant le moteur hybride enchérissable, la motorisation 220H déploie une puissance combinée de 223 CV grâce à une efficace association entre moteur à combustion et moteur électrique. La batterie de 13,8 kWh, rechargée uniquement en courant alternatif à 6,6 kW, permet une autonomie électrique maximale de 58 kilomètres. Ce chiffre, bien que légèrement inférieur aux 62 kilomètres homologués, reste compétitif, notamment dans des conditions hivernales. Les performances de consommation sont également à noter, étant inférieures à cinq litres en milieu urbain et dépassant souvent les six litres sur route.

Tarification et options

En termes de prix, le Toyota C-HR 220H se positionne avantageusement. Il ne nécessite qu’une différence de 2 500 euros par rapport au modèle 140H et reste moins cher que le modèle 200H lorsqu’ils sont comparés avec la finition GR Sport. Cela en fait une option intéressante pour les acheteurs à la recherche d’un véhicule hybride performant sans se ruiner.