Rolls-Royce Black Badge Spectre : Le Grand Dévoilement.

Rolls-Royce poursuit son évolution en lançant le Spectre Black Badge, sa première version électrique haute performance. Ce modèle marque une étape importante pour la marque, qui a adopté la terminologie « Black Badge » depuis 2016, mais ne l’avait jamais appliquée à un véhicule électrique. Avec une puissance accrue et des fonctionnalités raffinées, le Spectre Black Badge se positionne comme l’apogée de l’ingénierie automobile de luxe.

Performance exceptionnelle

Le Rolls-Royce Black Badge Spectre délivre une puissance impressionnante de 659 chevaux et un couple de 792 lb-pi. Ce modèle est désormais le plus puissant lancé par la marque, qui appartient au groupe BMW. Comparé à la version standard du Spectre, cette version plus sportive ajoute 82 chevaux et 128 lb-pi. Grâce à ces améliorations, le temps d’accélération de 0 à 100 km/h a été réduit à seulement 4,1 secondes.

Technologie avancée et personnalisation

Pour exploiter pleinement cette puissance, le véhicule dispose d’un nouveau mode Infinity, qui se déclenche par une simple pression sur un bouton du volant. Ce mode optimise la réponse à l’accélérateur et modifie l’affichage du tableau de bord numérique pour une expérience de conduite plus sportive. De plus, le Black Badge Spectre intègre un mode Spirited, qui fonctionne comme un système de contrôle de lancement, permettant au conducteur d’accéder temporairement au couple maximal.

Malgré l’ajout de cette puissance électrique, le Spectre a bénéficié d’ajustements au niveau de ses amortisseurs pour réduire le « sitting » lors des accélérations ou freinages intensifs. Le poids de la direction a également été augmenté pour un meilleur ressenti, tandis qu’une stabilisation du roulis a été ajoutée pour atténuer l’inclinaison de la carrosserie.

Esthétique et luxe intérieur

En termes de personnalisation, le Black Badge offre plusieurs options supplémentaires. En plus de roues exclusives, les clients peuvent choisir la couleur Vapor Violet, avec un capot Iced Black, et personnaliser le modèle avec une ligne de carrosserie « waft ». L’intérieur se distingue par un mélange de carbone, de métal et de bois, avec un tableau de bord noir piano décoré de 5 500 étoiles illuminées.

Avec un prix de départ de 490 000 dollars, le Black Badge Spectre représente un investissement conséquent, mais justifié par son luxe et ses performances inégalées.