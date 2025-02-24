Nouvelle défaite pour Madrid : encore un revers judiciaire concernant une amende dans ses Zones à Faibles Émissions.

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La Bataille Judiciaire Continue pour l’Administration de Madrid
Les mésaventures judiciaires s’accumulent pour la municipalité de Madrid, qui perd une nouvelle bataille contre les plaintes concernant les amendes imposées dans ses Zones de Basses Émissions. Alors que l’administration semblait envisager des révisions de ses politiques à la fin de l’année dernière, les jugements défavorables continuent de tomber, remettant en question la légitimité de ses mesures.
Le Verdict du Tribunal Administratif
Récemment, le Tribunal Contencieux-Administratif n° 30 de Madrid a tranché en faveur des plaignants en affirmant que la commune n’a pas le droit de sanctionner les infractions dans le tunnel de la Plaza Elíptica. Le tribunal a souligné que la « route A42, point kilométrique 3,9 en direction décroissante appartient à l’État », ce qui limite les compétences du maire José Luis Martínez-Almeida en matière de sanction.
Dans son jugement, le tribunal a précisé que « la dénonciation indique comme lieu de commission de l’infraction la route A42, point km 3.9 en direction décroissante, dont la propriété revient à l’État », compliquant la gestion des amendes par la mairie. L’Automobilistes Européens Associés (AEA) a ardemment dénoncé cette situation, qualifiant la décision d’une grande clarté et d’une victoire pour les automobilistes concernés.
Les Conséquences de cette Décision
Plus encore, le jugement stipule que l’amende imposée sera annulée, malgré l’appel interjeté par la municipalité devant la Cour Suprême. Cela indique un alignement croissant des juges de Madrid sur la question, invalidant les amendes en raison d’une disposition générale qui ne respecte pas la loi.
Mario Arnaldo, président de l’AEA, a réagi en soulignant que de telles décisions entravent l’utilisation abusive des ressources par l’administration, qui cherche à prolonger la perception de ces amendes tout en agissant sans fondement juridique clair. AEA appelle de nouveau le maire à suspendre la collecte de ces amendes considérées comme douteuses et recommande aux conducteurs de contester ces sanctions.
Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux.
Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!