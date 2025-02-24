Luka Modric électrise le Real Madrid avec un superbe but et se hisse en tête aux côtés du FC Barcelone.

Dans un match maîtrisé, le Real Madrid a facilement remporté une victoire 2-0 contre Girona au Santiago Bernabeu, grâce à un superbe but de Luka Modric et un second tir de Vinicius qui a scellé la victoire. Ce succès permet à Madrid de revenir dans la course pour le titre, après une période difficile en Liga.
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Une première mi-temps animée
Les 15 premières minutes de la rencontre ont été particulièrement animées, avec une belle coordination entre Vinicius et Mbappé. Ce dernier a même eu l’occasion la plus nette en effectuant une belle course, mais sa frappe à l’entrée de la surface a été miraculeusement arrêtée par Gazzaniga.
Peu avant la demi-heure, Mbappé a tenté de servir Vinicius avec un centre bien dosé, mais le tir de ce dernier s’est envolé au-dessus de la barre transversale. De leur côté, les joueurs de Girona ont aussi mis la pression avec un tir de Viktor Tsyhankov mais sans succès.
Malgré la domination du Real Madrid dans cette première période, le score est resté vierge jusqu’à ce que Luka Modric fasse preuve de magie. Contrôlant le ballon de la poitrine, il a décoché une frappe puissante depuis l’extérieur de la surface, logeant le cuir dans la lucarne et offrant ainsi un superbe but aux supporters avant la pause, mettant fin à une attente de 364 jours sans marquer au Bernabeu.
Vinicius met fin à la disette
En seconde période, Vinicius a enfin trouvé le chemin des filets en association avec Mbappé, portant le score à 2-0 pour Madrid. Bien que Mbappé, récent auteur d’un triplé en Ligue des champions, ne soit pas parvenu à marquer, la complicité entre les deux attaquants était manifeste. Après un joli une-deux lors d’une contre-attaque, Vinicius a réussi à marquer en Liga pour la première fois depuis le 9 novembre.
Avec cette victoire, Madrid met fin à une série de trois matches sans victoire en Liga et demeure en course pour le titre, suite aux succès de Barcelone et de l’Atletico, samedi.
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