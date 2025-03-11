Après neuf ans d’attente, le nouveau Mazda CX-5 fait peau neuve : un SUV réinventé et riche en nouveautés.

Un nouveau souffle pour le Mazda CX-5 : bientôt sur nos routes

Le dévoilement du nouveau Mazda CX-5 se rapproche à grands pas, alors que les photographes de Carscoops ont capturé des images du modèle en phase de tests sur les routes allemandes. Ces photographies, ajoutées à celles déjà publiées depuis les États-Unis, laissent entrevoir une troisième génération imminente de ce SUV japonais. En vente depuis presque neuf ans, le CX-5 a su se maintenir en tête des ventes, tant en Europe qu’à l’international, grâce à son design attractif. En effet, les statistiques révèlent une augmentation des ventes de 14,55 % en France au cours des deux premiers mois de 2025.

Évolutions de design et caractéristiques

Bien que les photographies des paparazzis ne révèlent que peu d’informations, certains détails du nouveau design commencent à émerger. La silhouette de la carrosserie et les proportions des volumes semblent avoir été conservées, suggérant une approche conservatrice en termes de style. Les phares avant du nouveau CX-5 apparaissent plus petits que ceux de l’actuel modèle, tandis que la grille en forme de V se voit dotée d’un nouveau contour unissant les deux optiques, rappelant le style du dernier Mazda 6. Le pare-chocs avant, quant à lui, arbore des entrées d’air totalement remaniées.

Changements attendus à l’intérieur et performances hybrides

À l’arrière, le changement est plus prononcé, avec des feux qui semblent plus étendus et d’une taille revue à la hausse, évoquant ceux du CX-60, le modèle voisin du fabricant. Un large hayon, adapté aux besoins d’une famille, est également prévu, ainsi qu’une double sortie d’échappement intégrée au nouveau pare-chocs. Cependant, les photographes n’ont pas pu capturer l’intérieur, qui devrait connaître une révision substantielle après près d’une décennie d’existence du modèle précédent. Les attentes pour un habitacle moderne, utilisant des matériaux de qualité et intégrant les dernières technologies sont élevées.

En outre, des sources internes rapportent que le prochain CX-5 adoptera une motorisation hybride développée en interne, contrairement aux attentes qui s’appuyaient sur une collaboration avec Toyota. Pour l’avenir, la marque prévoit également de lancer une nouvelle série de moteurs, baptisée Skyactiv-Z, promettant une avancée significative en matière d’efficacité et de rendement. Tandis que nous attendons impatiemment la confirmation des dates de lancement, les premiers exemplaires ne devraient pas être visibles avant 2026, même si l’actuelle génération continue de se vendre avec succès.