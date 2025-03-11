Morgan Supersport : L’Heure de Vérité.

La marque britannique Morgan a récemment lancé un nouveau modèle, le Supersport. Remplaçant le Plus Six, ce véhicule promet une expérience de conduite unique grâce à ses améliorations techniques et esthétiques. Voici un aperçu des caractéristiques de cette nouvelle voiture de sport.

Un design revisité et une plateforme améliorée

Le Supersport se distingue par un style qui s’inspire du concept de Midsummer, intégrant des éléments retro-modernes. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il ne s’agit pas simplement d’une mise à jour esthétique. Ce modèle est construit sur une plateforme en aluminium révisée, offrant un gain de rigidité de 10 % en torsion, et jusqu’à 20 % avec l’option de toit en carbone.

Performances et motorisation impressionnantes

Equipé d’un moteur BMW « B58 », le Supersport développe 335 chevaux grâce à son six cylindres en ligne turbo de 3.0 litres. Avec une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 3,9 secondes, ce modèle accélère rapidement, atteignant une vitesse maximale de 266 km/h. En comparaison, son prédécesseur, le MX-5, offre une puissance d’environ 181 chevaux avec son moteur quatre cylindres.

Intérieur moderne et options personnalisables

À l’intérieur, le Supersport mélange rétro et modernité. Son levier de vitesses moderne pour une transmission automatique à huit rapports contraste avec son tableau de bord en bois présentant des cadrans analogiques. Plusieurs options sont disponibles, notamment un Dynamic Handling Pack avec amortisseurs Nitron et un différentiel à glissement limité. Les clients ont également la possibilité de choisir parmi une large gamme de couleurs et de finitions pour le bois des panneaux de porte.

Disponibilité et prix

Les commandes du Supersport sont déjà ouvertes, avec un prix de départ de 85 000 £ au Royaume-Uni, ce qui équivaut à environ 110 000 $. Toutefois, aucune information n’a encore été communiquée concernant la disponibilité de ce modèle sur le marché américain.