Voici la dernière tendance virale des conducteurs de Tesla aux États-Unis qui fait le buzz sur les réseaux sociaux.

La tendance controversée des conducteurs de Tesla aux États-Unis

Depuis l’élection de Donald Trump à la présidence, le nom d’Elon Musk, fondateur de Tesla, est devenu de plus en plus polarisant. Face à la montée des préoccupations parmi les propriétaires de Tesla, une nouvelle tendance a vu le jour sur les réseaux sociaux : modifier l’apparence des véhicules pour se distancier de la marque.

Modification des logos : une forme de protestation

Alors que certains propriétaires de Tesla expriment leur mécontentement, un phénomène a émergé : la suppression des logos Tesla au profit de ceux d’autres marques. Des photos de véhicules portant des emblèmes d’Audi, Mazda, Honda et Toyota fleurissent sur Internet. Un utilisateur de Massachusetts, White Rob Fernandes, a même partagé une image d’un Cybertruck avec l’inscription « Toyota » sur le hayon, imitant ainsi les pick-up japonais. Ce changement pourrait être attribué à la crainte de vandalisme à l’encontre des voitures Tesla, ou bien à une forme ironique de protestation contre Elon Musk.

Protestations créatives et actes de vandalisme

Les utilisateurs se montrent inventifs dans leurs modifications. Gregory Hedgepath, par exemple, a remplacé le logo de sa Tesla par le symbole de Batman, déclarant son désaccord avec les idéologies extrêmes. De son côté, Cassandra Peterson, connue sous le nom d’« Elvira, Mistress of the Dark » sur Instagram, a récemment partagé une photo de son Model S, arborant le slogan « Elon SUX » tout en le donnant à une radio ayant souvent critiqué Musk.

Cependant, tous les propriétaires de Tesla ne prennent pas ces tendances à la légère. Des actes de vandalisme, tels que des incendies et des dégradations de véhicules, soulignent des tensions croissantes. À Toulouse, par exemple, douze voitures Tesla ont été incendiées, marquant un tournant inquiétant dans la réception publique de la marque. Alors que Tesla voit ses ventes diminuer de 43,9 % au début de 2025, il semble que la résonance négative autour de la marque ne cesse de croître.

This version maintains a journalistic tone while adhering to the requested structure and adding a cohesive introduction. It captures the essence of the original article while ensuring originality and clarity.