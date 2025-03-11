Sans Woodstock, Pas de ID.Buzz : L’Héritage Musical au Cœur de l’Innovation Automobile

Le Volkswagen ID.Buzz, bien que d’origine allemande, doit son existence à l’histoire marquante de Bethel, dans l’État de New York, survenue il y a plus de cinquante ans. Ce modèle fait écho à l’emblématique bus « Hippie » des années 1960, rendant hommage à un moment charnière de la contre-culture américaine.

Retour aux racines : Bethel et Woodstock

La petite ville des Catskills, Bethel, a été le site de la ferme laitière de Max Yasgur, où le légendaire festival de Woodstock s’est tenu en 1969. Le nouveau ID.Buzz de Volkswagen est un hommage évident à ce bus emblématique des hippies, ce qui justifie un voyage jusqu’à la ferme de Yasgur, non pas pour rejoindre un groupe de rock, mais pour comprendre la portée de cette voiture.

Spécifications rapides Volkswagen ID.Buzz Pro S 2025 Moteur Synchronous à aimant permanent Batterie 91,0 Kilowatt-Heures (86,0 kWh utilisables) Puissance 282 chevaux / 413 lb-pi Autonomie 377 km Prix de base / Prix testé 65 045 $ / 66 040 $

Un clin d’œil à la nostalgie

Volkswagen a longtemps teaser un retour du Microbus, mais l’affaire Dieselgate a contraint la marque à passer à l’acte. Cet épisode a obligé VW à se concentrer sur deux éléments : les véhicules électriques et la bonne volonté du public. Le ID.Buzz répond à ces besoins tout en évoquant la nostalgie d’un mouvement hippie, rappelant à tous le lien positif qui unissait autrefois VW et une époque marquante.

Le Microbus, emblématique pour de nombreuses personnes, symbolisait la protestation contre les voitures trop puissantes de Detroit et la société de consommation. La rencontre d’artistes comme Jimi Hendrix, qui a captivé le public avec sa prestation mémorable, a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire musicale américaine.

Avantages : Un design unique sur la route, étonnamment rapide, bonne recharge rapide en courant continu.

Bien que le ID.Buzz soit une tentative pour Volkswagen de se racheter, son esthétique charmante ne laisse personne indifférent. Malgré ses faiblesses, cette voiture à l’architecture audacieuse et à la couleur pétillante attire les regards.

Inconvénients : Conduite inégale, problèmes de qualité de construction, système d’infodivertissement déroutant.

Des critiques concernant la praticité et les fonctionnalités du véhicule persistent, notamment en ce qui concerne l’interface utilisateur et l’ergonomie des commandes. Néanmoins, l’ID.Buzz se positionne comme une option réalisable pour les familles nombreuses, avec un espace intérieur considérable.

En fin de compte, le Volkswagen ID.Buzz est un hommage contemporain à une époque cherchant à retrouver ses racines, tout en se projetant vers un avenir électrique. La visite de Bethel rappelle que l’histoire, même avec ses défauts, peut être une source d’inspiration.