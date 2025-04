Lexus révolutionne l’ES avec un design audacieux et des motorisations innovantes.

Présentation du nouveau Lexus ES lors du Salon de Shanghai

Lors du Salon de Shanghai 2023, la marque premium Toyota, Lexus, a révélé la huitième génération de sa berline ES. Ce modèle fait l’objet d’une refonte complète, tant sur le plan esthétique que technologique, et sera également disponible sur le marché européen.

Un design modernisé et des dimensions accrues

Le design de la nouvelle Lexus ES se distingue par son allure plus moderne et angulaire, inspirée par d’autres modèles de la marque tels que le RZ ou le RX, et le prototype LF-ZL de 2023. La design du modèle a notablement évolué, notamment avec une arrière beaucoup plus prononcé par rapport à son prédécesseur.

Les dimensions de la berline ont également été modifiées : avec une longueur totale de 5,14 mètres, elle a gagné 16,5 cm. Sa largeur passe à 1,92 mètres, augmentant de 5,5 cm, tandis que sa hauteur s’élève à 1,55 mètres, soit 11 cm de plus. Ce nouveau gabarit rapproche le modèle du LS, le porte-drapeau de Lexus, tout en offrant un espace intérieur accru.

Une interface intérieure et des motorisations innovantes

À l’intérieur, la Lexus ES présente un tableau de bord totalement séparé de la console centrale, avec un design minimaliste intégrant un écran d’instrumentation de 12,3 pouces et une écran multimédia de 14 pouces de série. Un écran additionnel pour le passager avant sera proposé en option, s’inspirant d’Audi. Le volant, redessiné avec de nouvelles commandes, arbore le logo « LEXUS » et des inserts en bois de bambou.

Concernant les motorisations, la Lexus ES s’oriente vers des options 100 % électriques, tout en conservant une version hybride. L’hybride 300h, avec un moteur à combustion de 2,5 litres, offrira une puissance de 201 CV et sera disponible en version à deux ou quatre roues motrices. Les modèles électriques, les 350e et 500e, proposeront respectivement une puissance de 224 CV et 343 CV, avec des autonomies annoncées de 483 km et 610 km.

Les premières unités de la nouvelle Lexus ES devraient arriver sur les marchés européens au printemps 2026.

