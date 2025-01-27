Les dix voitures de sport les plus abordables et excitantes à acheter aujourd’hui.

Les permis de conduire à petit prix : les voitures sportives accessibles

Face à la montée des normes environnementales et à la désaffection des acheteurs pour les sportives, certains modèles continuent de faire valoir leur caractère. Voici une sélection de dix voitures sportives, au prix ne dépassant pas 45 000 euros, qui sauront ravir les passionnés.

Les modèles phares

Mazda MX-5 (à partir de 32 550 euros)

Le Mazda MX-5 reste l’emblème de la conduite agréable et abordable. Disponible en deux versions, la ST avec un toit en toile et la RF avec un toit rigide, il offre les options de moteur Skyactiv-G de 132 ou 184 CV, le tout avec une boîte manuelle. Ce modèle à deux places et propulsion arrière est le choix immanquable de notre liste.

Ford Focus ST (à partir de 32 940 euros)

Parmi les « compactes GTI », le Ford Focus ST est l’un des plus réputés. Équipé d’un moteur EcoBoost de 280 CV et d’une boîte manuelle à six vitesses, il affiche une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 5,7 secondes. Ce modèle de Ford Performance pourrait bientôt disparaître du marché.

Alpine A290 (à partir de 38 700 euros)

Alpine change de stratégie et prépare un éventail plus diversifié de modèles. Le A290, une version revitalisée du R5, propose des moteurs variant de 180 à 220 CV, le tout respectant notre budget. Les passionnés sont impatients de le découvrir.

Abarth 500e (à partir de 39 300 euros)

Le traditionnel Abarth 500 fait place à une version électrique, avec un moteur de 114 kW (157 CV). Bien que la version à combustion familiarisée soit introuvable, cette nouveauté promet une expérience de conduite inédite.

MG4 XPower (à partir de 39 440 euros)

Ce modèle se démarque par son châssis moins sportif, mais ses performances le qualifient. Avec ses deux moteurs électriques, le MG4 XPower offre une puissance de 320 kW (435 CV) et un 0 à 100 km/h en 3,8 secondes, alliant esthétique et puissance.

Cupra León Hybrid (à partir de 40 080 euros)

Bien que le modèle VZ de 300 CV ne soit pas accessible dans notre budget, la version hybride de 204 CV combine la puissance d’un moteur à essence avec l’efficacité d’un moteur électrique, garantissant des sensations de conduite agréables.

Hyundai i30 N (à partir de 41 600 euros)

Le Hyundai i30 N, avec son moteur T-GDI de 280 CV, promet des performances exaltantes. Avec des remises avantageuses, il représente une option intéressante pour ceux qui souhaitent un véhicule dynamique avant qu’il ne disparaisse du marché.

Mini John Cooper Works (à partir de 43 550 euros)

Bien que le Mini Cooper électrique dépasse notre budget, le modèle à essence reste abordable. Avec une puissance de 204 CV et une excellente dynamique de conduite, il rappelle les performances iconiques de Mini.

Volkswagen Golf GTI (à partir de 44 945 euros)

Le légendaire Volkswagen Golf GTI demeure actif, avec un moteur 2.0 TSI offrant 265 CV. Sa transmission automatique DSG apporte fiabilité et plaisir au volant, avec des alternatives comme le GTE hybride ou le modèle Clubsport plus performant.

Skoda Octavia RS (à partir de 45 950 euros)

Bien que cet Octavia RS dépasse légèrement notre budget, il mérite d’être mentionné. Avec ses 265 CV issus d’un moteur TSI, ce modèle se distingue comme la seule berline sportive de notre sélection, tout en offrant un espace intérieur appréciable.