L’Inter Miami dispute son deuxième match dans son nouveau temple du football.

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Le stade d’Inter Miami marque son empreinte avec un match nul face aux New York Red Bulls. Au-delà du score, la soirée s’est révélée riche en émotions, avec des éléments culturels s’intégrant parfaitement à l’événement.

Une soirée mémorable au Nu Stadium

Il semble que le nouveau stade d’Inter Miami commence à tracer son propre chemin. Hier, le 11 avril 2026, l’équipe a fait match nul 2-2 contre les New York Red Bulls au Nu Stadium, un résultat qui rappelle sa première rencontre et qui soulève une coïncidence de plus en plus remarquée.

Une ambiance festive et culturelle

Cependant, cela n’était pas le seul moment marquant de la soirée.

Avant le coup d’envoi, la chanteuse vénézuélienne Joaquina a été choisie pour interpréter l’hymne national, ajoutant une touche unique à l’avant-match. Dans une équipe où la présence latine est omniprésente, ce moment a parfaitement résonné avec l’atmosphère entourant Inter Miami.

Un match plein de rebondissements

Et dans ce contexte, le match a commencé. Les visiteurs ont rapidement pris l’avantage grâce à un but de Ruvalcaba, poussant Inter à réagir dès le départ. La réponse est venue avant la pause, lorsque Mateo Silvetti a trouvé l’égalisation, redonnant de l’équilibre à un match déjà riche en rebondissements.

Des tensions jusqu’à la fin

En seconde période, le jeu a continué sur la même dynamique. German Berterame a porté le score à 2-1 avec une passe décisive de Lionel Messi, dans une action qui semblait avec certitude orienter le résultat du match. À certains moments, Inter avait réussi à imposer son jeu.

Cependant, près de la fin, tout a encore basculé. Adri Mehmeti est intervenu en fin de rencontre pour égaliser à 2-2, laissant le score à hauteur. Un résultat qui reflétait bien le déroulement du match, riche en moments pour les deux équipes.