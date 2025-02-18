Cristiano, Messi et d’autres icônes du sport : comment ils ont fêté la Saint-Valentin avec leurs partenaires et leurs fans.

Ce vendredi, plusieurs légendes du sport international ont célébré la Saint-Valentin en partageant des moments précieux avec leurs partenaires, que ce soit par des gestes romantiques ou des messages touchants. Cette journée a permis de découvrir un peu mieux leurs vies en dehors des terrains.
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Cristiano Ronaldo et la reconnaissance de sa « vraie Valentine »
Cristiano Ronaldo, connu pour son côté romantique, a partagé une photo avec sa femme, Georgina Rodriguez, accompagnée d’un message simple : « Ma seule et vraie Valentine. Toujours. » En réponse, Georgina a reproduit l’image sur ses stories Instagram, ajoutant : « Mon grand amour. » Ce couple est reconnu pour ses dîners somptueux et ses gestes romantiques.
Le geste romantique de Lionel Messi pour Antonela Roccuzzo
Lionel Messi, homme de famille et attentif aux détails, a fait un beau geste à l’occasion de la Saint-Valentin. Profitant de son retour en MLS, il a offert à sa femme, Antonella Rocuzzo, un magnifique bouquet de ballons en forme de cœur accompagnés de roses rouges avec l’inscription « Je t’aime ». Antonella a partagé ce moment sur ses stories Instagram.
Nick Kyrgios et ses vœux touchants
Le joueur de tennis australien Nick Kyrgios a également célébré la Saint-Valentin en publiant une photo sur ses stories Instagram avec sa partenaire, Costeen Hatzi, lui souhaitant une « Joyeuse Saint-Valentin« . Hatzi a répondu tendrement : « Mon Valentine chaque jour« , accompagnée d’une image dans sa voiture.
Canelo Alvarez célèbre avec sa famille
Du côté du champion mexicain de boxe Saul ‘Canelo’ Alvarez, la Saint-Valentin a été l’occasion pour sa femme, Fernanda Martinez, de partager une image du boxeur lors de la récente fête d’anniversaire de leur fille Maria Fernanda, sous un thème cow-boy. Sur cette photo, le boxeur apparaît comblé et entouré de l’amour familial.
Santi Gimenez, une célébration à Milan
Enfin, en Italie, l’attaquant mexicain du Milan, Santiago Gimenez, a partagé des images et des vidéos au côté de sa fiancée, Fernanda Serrano, en s’adonnant à des messages d’amour profonds.
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