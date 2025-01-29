Des freins numériques Bosch soumis à l’épreuve des conditions extrêmes au-delà du cercle arctique.

Les ingénieurs de Bosch ont récemment réalisé un test de grande envergure, parcourant plus de 3 200 kilomètres en six jours, allant du sud de l’Allemagne jusqu’au cercle arctique. Cette expérience unique a été l’occasion de démontrer les capacités du nouveau système de freinage électronique sans liaison mécanique.

A un système sans connexions mécaniques

Pour bien comprendre cette innovation, il est essentiel de se pencher sur le fonctionnement du système de freinage développé par la marque allemande. La technologie brake-by-wire de Bosch repose sur l’élimination de la connexion mécanique traditionnelle entre le pédale de frein et le système de freinage.

Au lieu de transmettre la force du pédale de manière mécanique, comme c’est le cas dans tous les véhicules actuels, ce système envoie un signal électrique via des lignes de communication redondantes vers le maître-cylindre, indiquant à l’unité de contrôle la force à appliquer aux quatre étriers de frein.

Cette séparation entre la pédale et le système offre plusieurs avantages en termes de conception et d’intégration. Elle permet une plus grande liberté d’installation des composants, favorisant leur positionnement optimal dans le véhicule tout en améliorant la sécurité, en réduisant les vibrations et le bruit, des aspects cruciaux pour les voitures électriques, et en simplifiant la production.

Un voyage aux limites

Le test a été réalisé par une équipe d’ingénieurs de Bosch à bord d’une Nissan Ariya entièrement électrique. L’équipe a démarré du sud-ouest de l’Allemagne et a traversé des villes comme Hambourg, Copenhague et Stockholm, faisant escale au centre d’essai hivernal d’Arjeplog, en Suède.

Selon la société, le système de freinage a été évalué dans une variété de conditions climatiques et de circulation, y compris des températures très basses, afin de recueillir des données destinées à optimiser tous les composants du système.

Hagen Kuckert, responsable de projet, a déclaré : « Notre système de freinage hydraulique a parfaitement fonctionné tout au long du voyage. Nous avons réalisé des milliers de freinages et recueilli des informations cruciales sur le comportement du système dans des conditions réelles, en les comparant à nos simulations. Vérifier les résultats des simulations sur le terrain est une étape essentielle dans le développement de cette technologie. »

Un lancement prévu fin 2025

Le lancement sur le marché de la technologie brake-by-wire de Bosch est prévu pour l’automne 2025. On estime que plus de 5,5 millions de véhicules dans le monde seront équipés de cette solution d’ici 2030. En plus de la version test hydraulique, la société a annoncé qu’elle travaillait déjà sur une variante entièrement électromécanique.