Tout ce qu’il faut savoir sur le nouveau Audi Q3 Sportback : premières révélations du SUV à venir.

L’Audi Q3 Sportback : Une Nouvelle Génération en Vue

Alors que la marque Audi se prépare à lancer la troisième génération de son emblématique SUV Q3, des prototypes camouflés de la version Sportback viennent d’être surpris sur route ouverte. Ce modèle, qui promet une refonte significative en termes de design, pourrait voir le jour dès le mois de septembre 2025, marquant une étape majeure dans la stratégie de produit d’Audi.

Des Détails Sur la Silhouette et le Design

Le nouveau Q3 Sportback se distingue de son prédécesseur par une silhouette plus accentuée, caractérisée par une pente de toit accentuée et un design de lunette arrière modifié. Les premières images révèlent un profil de coupé, où le C-pillar est considérablement raccourci, affectant quelque peu l’espace intérieur. Les futurs propriétaires pourraient devoir faire des compromis en matière d’espace pour la tête à l’arrière et dans le coffre, particulièrement si le volume est maximisé jusqu’au plafond.

En outre, le camouflage à l’arrière laisse entrevoir une bande de lumières LED verticales, créant un effet de flèche lors de la décélération du SUV. Un éclairage LED traverse également la largeur de la carrosserie, apportant modernité et prestance au véhicule.

Un Avenir Electronique Réservé

Bien que le nouveau Q3 ne soit pas attendu sous une version 100% électrique, il embrassera une gamme variée de motorisations. S’appuyant sur la plateforme MQB Evo, similaire à celle des modèles VW Tiguan et Cupra Terramar, le Q3 Sportback proposera des moteurs à essence de 1,5 et 2 litres, ainsi qu’un diesel de 2,0 litres et deux variantes hybrides rechargeables. Ces dernières, basées sur le moteur de 1,5 litre, présenteront une puissance allant jusqu’à 268 chevaux et une autonomie électrique de 113 kilomètres.

Audi anticipe avec optimisme l’année 2025, marquée par le lancement simultané des nouveaux modèles A6 et A7, ainsi que du Q5, promettant une offensive significative dans sa gamme.