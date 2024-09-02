Renault envisage-t-il le retour de la mythique R17 ? Réponse attendue le 4 septembre

Renault pourrait bien réveiller la nostalgie des passionnés d’automobile en envisageant le retour de la légendaire R17. Cette annonce soulève l’enthousiasme et l’attente des aficionados de la marque au losange, impatients de retrouver ce symbole emblématique. Rendez-vous est pris le 4 septembre pour découvrir si ce projet d’un retour tant attendu se concrétisera.

La mythique Renault R17 pourrait-elle faire un retour tant attendu? La marque au losange laisse planer le doute avec un teasing intriguant sur son réseau social X (ex Twitter). Le 4 septembre, les passionnés d’automobile pourraient avoir une réponse à leurs questions lors de la présentation d’un nouveau showcar signé Renault.

Un teaser qui suscite l’intérêt

Renault a dévoilé une image teaser qui en révèle bien peu, mais assez pour attiser la curiosité. Ce visuel montre un coin du véhicule, où l’on distingue une calandre avec quatre phares jaunes à LED et un masque noir, rappelant le style des années 1970/1980. Cette touche rétrofuturiste nourrit les spéculations sur une possible version néo-rétro de la Renault R17.

L’association avec le designer français Ora ïto, connu pour ses réalisations futuristes comme l’Evo Mobil pour Citroën en 2010, ajoute une couche supplémentaire d’anticipation. Que nous réserve donc cette collaboration pour Renault?

Éléments stylistiques et inspiration

Si l’on se fie à l’image teaser, la nouvelle création de Renault pourrait bien s’inspirer du design original de la R17, tout en y intégrant des éléments de style modernes. On peut notamment imaginer un véhicule 100% électrique, combinant nostalgie et innovation technologique.

Les phares jaunes à LED, la calandre au look rétro et le bandeau lumineux rouge à l’arrière sont autant de détails qui pourraient faire écho à des décennies passées tout en étant parfaitement adaptés à l’ère contemporaine.

Un showcar, pas une production de masse

Bien que l’engouement soit palpable, il est important de rester réaliste. Ce showcar ne préfigure pas forcément une production de masse. Ce concept pourrait s’inscrire dans la tradition des précédents showcars de Renault, comme la Renault Suite N°4 de 2021, la Renault 5 Diamant de 2022, ou encore la Twingo by Sabine Marcelis en 2023.

Ces véhicules, bien que spectaculaires, sont souvent des pièces uniques destinées à explorer de nouvelles pistes de design plutôt qu’à entrer en production.

Un clin d’œil à l’héritage de Renault

Quoi qu’il en soit, ce showcar s’inscrit dans une lignée d’hommages à l’héritage de Renault. Les références aux éléments stylistiques des années 1970/1980 montrent que la marque valorise son histoire tout en regardant vers l’avenir.

En combinant tradition et innovation, Renault pourrait bien séduire les passionnés d’automobile et d’innovation technologique qui attendent avec impatience la révélation du 4 septembre.

En attendant la révélation

Les fans de Renault et de véhicules néo-rétro devront patienter jusqu’au 4 septembre pour découvrir ce que la marque leur réserve. Que ce soit un hommage élégant à la R17 ou une vision totalement nouvelle, une chose est certaine: Renault sait comment captiver son public.

Événement Révélation d’un showcar Renault Date 4 septembre Designer associé Ora ïto Éléments stylistiques Quatre phares jaunes à LED, masque noir Inspiration Années 1970/1980 Hommage à Renault R17 Nature du véhicule Showcar, non destiné à la production de masse Réalisations précédentes Renault Suite N°4, Renault 5 Diamant, Twingo by Sabine Marcelis