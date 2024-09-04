Renault R17 Électrique 2024 : Le Retour de la Légende Renaissante !

En 2024, la Renault R17 fait son grand retour, mais cette fois-ci dans une version entièrement électrique. Symbole de réinvention et d’innovation, cette légende automobile renaît dans une ère où l’électrification prend le pas sur les moteurs traditionnels. Découvrez comment ce modèle emblématique s’adapte aux enjeux modernes de mobilité durable et de performance électrique.

Une Icone Réinventée

Renault a décidé de frapper un grand coup en revisitant l’un de ses modèles emblématiques des années 70, la R17, en version 100% électrique. Cette transformation, pilotée par le designer de renom Ora Ïto, promet de faire tourner les têtes des amateurs de voitures classiques et des passionnés de nouvelles technologies.

Un Design Rétro Futuriste

La silhouette de la nouvelle R17 reste fidèle aux lignes originales du coupé populaire, mais avec des touches de modernité. La carrosserie a été élargie de 17 cm et réalisée entièrement en carbone, lui conférant une allure plus imposante. Des roues surdimensionnées viennent accentuer cet aspect, tandis que des éclairages à LED minimalistes apportent une touche contemporaine.

Performances Électrisantes

Sous le capot, finie la motorisation essence d’antan. Place maintenant à une motorisation électrique de 270 ch logée à l’arrière du véhicule. Cette puissance amène des performances dignes des standards modernes tout en respectant l’esprit sportif du modèle original.

Un Hommage aux Années 70

À l’intérieur, l’ambiance des seventies est au rendez-vous. Les matériaux et les sièges pétales rappellent l’époque, tout en intégrant des éléments de modernité comme des écrans digitaux intégrés discrètement. La combinaison des deux époques crée un habitacle unique, confortable et résolument stylé.

Des Apparitions Ciblées

La R17 électrique ne sera pas mise en production, hélas. Ce show car est destiné à des expositions exclusives, notamment à la Maison 5 à Paris et au Mondial de l’Auto. C’est un modèle conçu pour le plaisir des yeux et pour inspirer l’avenir du design automobile.

Comparatif avec l’Originale

Voici un comparatif succinct entre la Renault R17 classique et la nouvelle R17 électrique :

Caractéristique R17 Classique R17 Électrique 2024 Années de production 1971-1979 Show car 2024 Moteur Essence, 90-108 ch Électrique, 270 ch Carrosserie Acier Carbone Largeur Étroite Élargie de 17 cm Roues Standard Surdimensionnées Éclairage Halogène LED Exposition Production de masse Show car uniquement