Un de vous doit impérativement se procurer cette voiture de course AAR-Toyota prototype !

Le marché des voitures classiques continue de séduire les passionnés d’automobile. Parmi les modèles phares disponibles, le 1990 AAR-Toyota Eagle HF89 se distingue comme un prototype de course remarquablement rapide, fruit d’une collaboration avec l’équipe de course All American Racers. Cette voiture, restaurée à la perfection, incarne l’excellence du sport automobile américain.

Un partenariat emblématique

Toyota a commencé son partenariat avec l’équipe All American Racers, dirigée par Dan Gurney, à la fin des années 1980. Ce partenariat visait d’abord à promouvoir la Celica dans la catégorie IMSA GTO, avant de se concentrer sur des prototypes dans le championnat GTP. L’AAR a initialement engagé deux voitures dans cette catégorie : la Toyota 88C, avec châssis fabriqué au Japon par Dome, et l’HF89, un modèle conçu en interne. Équipée du moteur turbo quatre cylindres 503E de Toyota, réputé pour sa fiabilité, l’HF89 développait jusqu’à 800 chevaux.

Une histoire de succès en compétition

Le châssis numéro #4 a été piloté par Juan Manuel Fangio II lors des championnats IMSA GT de 1990 et 1991. Fangio a conduit la voiture vers des victoires mémorables, notamment à Heartland Park et à Watkins Glen. Bien que l’HF89 ait été remplacée par l’Eagle MkIII, une voiture qui a dominé la compétition et quasiment anéanti les courses GTP, elle reste une voiture de course impressionnante. L’HF89 a aidé son équipe à décrocher la troisième place au championnat IMSA GT de 1990.

Restaurée par Canepa en Californie au milieu des années 2010 pour un coût dépassant les 800 000 dollars, cette voiture se présente dans un état impeccable, prête à rouler. Elle a également fait des apparitions lors d’événements prestigieux tels que le Rolex Monterey Reunion, offrant ainsi l’opportunité aux passionnés de vivre des sensations fortes au volant d’un prototype historique capable d’atteindre des vitesses modernes.