Kia S’apprête à Lancer un Moteur à Essence Révolutionnaire Plus Puissant.

Lors de l’événement Kia Investor Day 2025, la marque coréenne a dévoilé des annonces majeures, notamment la mise en développement d’un nouveau pickup électrique pour l’Amérique du Nord. En parallèle, Kia a également révélé son intention de concevoir un nouveau moteur à essence modulaire destiné à alimenter ses véhicules à moteur à combustion interne (ICE) et ses hybrides.

Un nouveau moteur à essence en développement

Kia travaille sur un moteur à essence turbo de 2,5 litres, qui promet d’améliorer l’efficacité thermique de 5 % par rapport aux moteurs actuels. Ce modèle est annoncé avec une augmentation de puissance de 12 %, dépassant ainsi les 300 chevaux, depuis les 281 chevaux du Sorento et les 290 du K5 GT. Le couple devrait également être supérieur aux 311 lb-pi actuellement disponibles.

Performances améliorées pour les hybrides

Les modèles hybrides bénéficieront d’une meilleure accélération et d’une transition plus fluide entre le moteur électrique et le moteur à essence, grâce à un nouveau système hybride avec une connexion coaxiale entre les deux moteurs. Ce changement devrait permettre une amélioration de l’efficacité de 4 %.

Objectifs ambitieux pour l’avenir

Kia ambitionne d’atteindre 4,19 millions de ventes annuelles d’ici 2030. Cet objectif semble ambitieux, surtout après avoir enregistré 3,1 millions de livraisons l’année précédente. Pour y parvenir, la marque prévoit de lancement 15 véhicules électriques et 10 hybrides (dont des hybrides rechargeables) d’ici la fin de la décennie. Ces initiatives sont cruciales alors que Kia vise à accroître sa capacité de production mondiale de 17% pour atteindre 4,25 millions de véhicules.

En 2030, Kia prévoit de vendre 1,26 million de véhicules électriques, 1,07 million d’hybrides/PHEV, et 1,86 million fonctionnant uniquement à l’essence ou au diesel. Le nouveau pickup électrique est estimé à représenter environ 90 000 unités chaque année.