Audi RS3 2024 : Découvrez en avant-première les images et les détails du restylage de cette compacte surpuissante de 400 ch

Plongez dans l’univers de l’Audi RS3 2024, une compacte redoutable affichant une puissance de 400 chevaux. Découvrez en exclusivité les premières images et les détails du restylage de cette voiture qui promet des performances exceptionnelles.
Sommaire
Audi RS3 2024 : Un Nouveau Visage Sportif
La nouvelle Audi RS3 2024 se distingue par un restylage visible qui apporte une nouvelle identité à cette compacte surpuissante. La face avant a été revisité avec des projecteurs LED dotés de signatures lumineuses personnalisables via l’interface MMI. Le bouclier avant a également été redessiné, avec un contour de calandre singleframe noir élargi et des anneaux désormais plats positionnés plus haut à la lisière du capot.
Une Sonorité Incomparable et Une Puissance Maintenue
La RS3 conserve son emblématique moteur 5 cylindres 2.5 TFSI de 400 ch, dont la sonorité envoûtante et le tempérament joueur restent inchangés. Cependant, la gestion de la motricité a été optimisée pour offrir une répartition de couple plus prononcée sur les roues arrière, donnant à cette nouvelle version un tempérament survireur encore plus marqué.
Des Phares Personnalisables pour Une Signature Unique
Les nouveaux phares personnalisables de l’Audi RS3 sont équipés de 24 LED par projecteur, permettant de sélectionner parmi quatre motifs différents. Cette personnalisation s’étend à d’autres éléments de la gamme, ajoutant une touche de distinction supplémentaire à cette sportive compacte.
Un Design Arrière Renforcé
À l’arrière, la RS3 affiche un diffuseur redessiné et surélevé qui encadre des sorties d’échappement ovales plus imposantes, donnant une impression de puissance accrue. Un catadioptre central vertical complète cette nouvelle esthétique, créant un écho visuel avec les réflecteurs situés dans chaque coin.
Intérieur Moderne et Fonctionnel
À bord, les évolutions sont discrètes mais notables. Le volant à double méplat est désormais équipé de deux boutons rouges : l’un pour le mode Performance, l’autre pour le mode RS Individual. L’instrumentation digitale de 12,3 pouces a été mise à jour avec des graphismes améliorés, notamment un compte-tours central plus grand. En option, des sièges baquets RS apportent la touche finale à l’intérieur sportif.
Tableau Comparatif
|Caractéristique
|Détail
|Moteur
|2.5 TFSI, 5 cylindres
|Puissance
|400 ch
|Phares
|24 LED personnalisables
|Calandre
|Singleframe noir élargi
|Bouclier arrière
|Diffuseur surélevé
|Échappement
|Sorties ovales imposantes
|Volant
|Double méplat avec boutons RS
|Instrumentation
|Écran digital 12,3 pouces
|Sièges
|Baquets RS en option
