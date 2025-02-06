XRP en Baisse : Une Chute des Prix, mais le Marché Reste Optimiste pour un Rebond

Résumé

La cryptocurrency XRP, destinée aux paiements mondiaux, fait face à des défis significatifs. Son prix a chuté récemment, tandis que des évolutions notables autour de sa stablecoin RLUSD font l’actualité.

Analyse du marché de XRP

La cryptocurrency ciblant les paiements mondiaux, XRP, évolue actuellement à 2,45 $. Cela représente une baisse de 6 % au cours de la journée et de 19 % sur la semaine. Aujourd’hui, XRP a chuté jusqu’à 8 %, atteignant un creux de 2,3567 $. Alors que le marché des cryptomonnaies se stabilise après des préoccupations concernant les politiques commerciales mondiales, l’optimisme demeure quant à la capacité de XRP à atteindre des niveaux à deux chiffres.

Selon un graphique de TradingView, XRP se négocie à un niveau de support clé de 2,03 $, avec un mur de liquidité significatif se construisant en dessous de ce seuil. En dessous de ce niveau, XRP pourrait enregistrer de nouvelles baisses. Le prochain niveau de support testé le 3 février est de 2,04 $, un point d’observation important.

Perspectives d’avenir pour XRP

Malgré le recul récent, XRP pourrait atteindre un objectif intermédiaire de 5 $ et un pic à long terme de 20 $. Bien qu’un rebond à partir de la zone de demande de 2 $ ait apporté un soulagement temporaire, la non-conservation du niveau de 2,50 $ pourrait entraîner des baisses supplémentaires, avec des perspectives d’atteindre 2 $ et 1,60 $.

Au-delà des fluctuations de prix, la stablecoin RLUSD de Ripple a apparemment gagné en traction, dépassant 105 000 transactions sur le XRP Ledger (XRPL) seulement deux mois après son lancement. En comparaison, seulement 4 109 transactions ont eu lieu sur le réseau Ethereum, suggérant que les utilisateurs préfèrent l’efficacité et les frais inférieurs de XRPL. RLUSD a été introduit en décembre après avoir reçu l’approbation du Département des Services Financiers de New York (NYDFS).

.@Ripple x @Chainlink: $RLUSD a adopté la norme Chainlink pour des données vérifiables afin de stimuler l’adoption de DeFi avec des données de prix sécurisées en temps réel. L’avenir des stablecoins est ici : https://t.co/mq3cThLGQJ pic.twitter.com/993Ac0o282 — Ripple (@Ripple) 7 janvier 2025

Activation d’une nouvelle fonctionnalité sur le XRP Ledger

Parallèlement, Ripple a conclu un partenariat avec Chainlink pour renforcer l’adoption de RLUSD dans la finance décentralisée (DeFi). Le réseau Oracle de Chainlink sera exploité pour fournir des flux de prix précis et sécurisés.

A mesure que XRP continue son parcours volatile, les analystes et les traders surveillent de près les niveaux techniques clés, beaucoup s’attendant à une évasion dans un avenir proche. Si XRP parvient à récupérer ses zones de résistance critiques, l’objectif ambitieux à long terme de 18 $ pourrait ne pas être un projet irréaliste.