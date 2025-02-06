Les tensions éclatent entre Modric et Vinicius : ‘Si tu parles, il faut le respecter’

Le match a pris une tournure dramatique alors qu’il ne restait que cinq minutes de temps réglementaire et que le Real Madrid était en difficulté après avoir perdu un avantage de deux buts. Ce moment était crucial, et c’est précisément ce qui a enflammé l’altercation entre Vinicius et Modric.

Une confrontation à la fin du match

Des étincelles ont jailli entre les deux joueurs lors de l’un des moments les plus tendus de la rencontre. Le face-à-face, visible dans tout le stade, n’a pas échappé à l’attention de Ancelotti, qui a clairement pris position à l’issue du match: « Si Modric parle, il faut le respecter ».

Pour quiconque cherche un exemple de ce que signifie faire régner l’autorité, la scène ne pouvait pas être plus révélatrice, car c’est exactement ce que le Croate a fait avec le Brésilien. Après une action qui a abouti à un corner pour Leganes, Modric s’est approché de Vinicius, resté en arrière durant l’attaque, pour lui faire une réprimande monumentale. L’intervention de Modric a suscité une réponse de Vinicius, ce qui n’a pas du tout plu à Modric, qui a haussé le ton de colère tout en se dirigeant vers le numéro 7. La réaction de Vinicius face à Modric a également été mal reçue par Valverde, qui a fait part de son mécontentement à son tour.

Direct vers le vestiaire après le coup de sifflet final

Cette démonstration de leadership et de hiérarchie était spectaculaire. Peu de joueurs dans le vestiaire peuvent se permettre une telle réprimande face à un élément comme Vinicius, qui a clairement mal vécu cette remontrance « publique ». En effet, il n’a pas été particulièrement enthousiaste lors de la victoire de Gonzalo et dès que Alberola Rojas a sifflé la fin du match, le Brésilien s’est dirigé immédiatement vers les vestiaires avec un air sérieux, refusant de participer à la petite célébration de ses coéquipiers après cette qualification stressante.