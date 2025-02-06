Les ventes de Tesla s’effondrent de près de 50 % en Europe : quelles en sont les raisons ?

Tesla confronte un problème majeur. La société américaine enregistre une baisse significative de ses ventes, tant en Europe qu’aux États-Unis. En janvier 2025, les chiffres sont révélateurs d’une tendance préoccupante.

Analyse des causes du déclin

Plusieurs facteurs expliquent cette baisse des ventes. Lors de l’assemblée générale des actionnaires à la fin du mois dernier, des inquiétudes concernant la stratégie de l’entreprise ont été soulevées, et les premières données de 2025 ne font que confirmer ces préoccupations. La désillusion des investisseurs est principalement liée au comportement d’Elon Musk. Son soutien à Donald Trump a déçu de nombreux Américains, tandis que ses interventions en politique européenne n’ont pas trouvé un écho favorable sur le Vieux Continent.

Approvisionnement et nouvelles offres

Un des éléments déterminants de cette situation est la faible disponibilité des véhicules en stock. Comme chaque année, l’entreprise stimule les ventes lors du dernier trimestre pour améliorer ses résultats, ce qui entraîne inévitablement une baisse des stocks au début de l’année suivante.

De plus, le phénomène surnommé ‘effet Juniper‘ a une incidence sur les résultats. Le Tesla Model Y, modèle phare de la marque, vient d’être relancé avec une version 2025 qui diffère considérablement de son prédécesseur. Bien qu’il soit désormais disponible en Chine et en Europe, l’édition de lancement est la seule proposée pour l’instant. L’absence de l’ensemble de la gamme incite de nombreux acheteurs potentiels à attendre des versions supplémentaires, ce qui freine les ventes.

Bilan des ventes en Europe

Les chiffres sont alarmants. La fin de l’année 2024 a été difficile, mais le début de 2025 révèle un tableau encore plus sombre. La baisse en Europe atteint un incroyable 50% par rapport à janvier 2024. Les marchés nordiques, comme la Suède (-44%) et la Norvège (-38%), subissent également cette tendance alors que les immatriculations de voitures électriques continuent d’augmenter.

D’autres pays comme l’Espagne (-75.4%) et la France (-63.4%) constatent des diminutions importantes. Les chiffres des Pays-Bas et du Danemark montrent également de fortes baisses avec respectivement -42% et -40.9%. Alors que l’Italie affiche une décroissance moins marquée de -13.4%, l’ensemble du marché européen atteint un inconfortable -47.7%.

Observation de la situation en Californie

Pour comprendre la situation actuelle de Tesla, il est pertinent de se pencher sur le marché de Californie, le plus grand marché de voitures électriques aux États-Unis. Historiquement, Tesla dominait ce secteur avec des chiffres en croissance constante. Cependant, pour 2024, la tendance s’inverse avec une baisse marquée de 11.6% des immatriculations de véhicules électriques Tesla, malgré une croissance générale stable du marché.