Les dépenses vertigineuses de Neymar pour rejoindre l’entraînement à Santos en hélicoptère.

Neymar a officiellement annoncé son retour à Santos, l’équipe où il a débuté sa carrière professionnelle, après une aventure à Al-Hilal. Cette annonce a enflammé les fans, même ceux qui ne sont pas nécessairement supporters du club surnommé Peixe. Toutefois, son arrivée suscite également beaucoup de commentaires, notamment concernant sa façon de se rendre à l’entraînement, une habitude coûteuse qui intrigue nombreux observateurs.

Neymar arrive à l’entraînement en hélicoptère

Bien qu’il soit chéri par les supporters de Santos, plusieurs voix commencent à se faire entendre concernant le mode de transport choisi par Neymar pour se rendre aux installations du club. En effet, depuis son retour, il opte pour un hélicoptère, ce qui lui permet de descendre chaque matin directement au centre d’entraînement. Ces images, filmées par des fans postés à l’extérieur du Rei Pele Training Center, capturent l’arrivée spectaculaire de la star brésilienne.

Combien d’argent Neymar dépense-t-il en hélicoptère ?

Évidemment, avec Neymar en tête d’affiche, chaque geste est scruté comme s’il s’agissait d’une star de la musique et chaque nouvelle est sujet à discussion. Des informations ont déjà été divulguées sur le coût de son transport en hélicoptère pour se rendre à l’entraînement. Selon Globo Esporte, Neymar dépenserait entre 2 000 et 3 000 reais par jour, soit l’équivalent de 400 à 600 dollars. D’après le média brésilien, utiliser ce genre de transport est courant parmi les riches, notamment en raison des embouteillages fréquents à Sao Paulo.

Quand Neymar pourrait-il faire ses débuts avec Santos ?

À moins de changements de dernière minute, Neymar pourrait faire ses premières apparitions avec Santos le mercredi 5 février, face à Botafogo de Sao Paulo, lors de la première journée du Campeonato Paulista. Santos est actuellement en tête de son groupe après six matchs, et les supporters attendent avec impatience le retour de Neymar après 12 ans d’absence, depuis son départ pour le FC Barcelone.