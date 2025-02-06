Marchés de l’EC : Partenariats avec les IB, transparence et perspectives de croissance

EC Markets Renforce ses Partenariats avec les IB lors de l’iFX Expo Dubai 2025

Lors de l’iFX Expo Dubai 2025, Andrea Badiola Mateos, Directrice Commerciale chez Finance Magnates, a échangé avec Alan Ali, Responsable du Développement Commercial chez EC Markets. Leur conversation a porté sur l’importance des partenariats avec les courtiers introduits (IB), la transparence et l’avenir de l’entreprise.

Les IB et Affiliés : Un Pilier Essentiel du Business d’EC Markets

Alan Ali a souligné que les IB et les affiliés jouent un rôle crucial dans la réussite d’un courtier. En tant que lien entre les courtiers et les clients, ils contribuent à la croissance de l’entreprise. Au-delà de la simple recommandation de nouveaux clients, les IB fournissent un soutien local et des retours d’information précieux qui aident les courtiers à améliorer leurs services.

« Les IB sont le pont entre les courtiers et les traders. Leurs insights nous aident à affiner notre approche et à nous assurer que nous répondons aux besoins de différents marchés », a expliqué Alan.

Confiance et Transparence : Les Fondements de Partenariats Solides avec les IB

Alan a insisté sur le fait que la confiance est la pierre angulaire de tout partenariat avec un IB. Sans confiance, la croissance à long terme est impossible. C’est pourquoi EC Markets s’engage à garantir des structures de commission claires, des paiements sécurisés et un soutien solide pour ses IB.

« Un courtier doit être transparent en ce qui concerne les commissions, les paiements et le soutien. Lorsque les IB savent qu’ils peuvent nous faire confiance, ils peuvent développer leur activité en toute confiance », a-t-il ajouté.

Pour découvrir comment EC Markets renforce ses partenariats avec les IB et stimule l’innovation dans les services de courtage, regardez l’interview complète.

Vers l’Avenir en 2025

Avec une expansion mondiale en perspective, EC Markets se concentre également sur de nouvelles technologies pour améliorer l’expérience de trading et celle des IB.

« Les marchés évoluent et nous nous assurons que nos IB et nos traders ont accès aux meilleurs outils disponibles », a déclaré Alan.

À Propos d’EC Markets

EC Markets dispose de plus de dix ans d’expérience dans le secteur du retail, se spécialisant dans le trading multi-actifs. Avec un accès aux marchés des devises, des métaux précieux, du pétrole brut et des indices, le groupe s’engage pour l’excellence, le respect, l’engagement et la communication ouverte dans l’industrie. Grâce à la sécurité et à la transparence, ainsi qu’à des conditions de trading optimales, EC Markets fournit aux traders les outils nécessaires pour réussir.