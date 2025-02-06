Ce SUV au design classique de 4x4 voit son prix chuter à 24 700 € : une offre imbattable sur le marché !

Le SsangYong Torres : Un SUV au design classique à prix réduit

La marque coréenne SsangYong, connue pour ses véhicules tout-terrain, a récemment décidé de réduire le prix de son modèle Torres, le rendant ainsi plus attractif pour les acheteurs potentiels. Ce SUV évoque l’esprit d’aventure et se distingue par son design particulier, inspiré de la nature chilienne et du parc national Torres del Paine. Son prix d’entrée s’élève désormais à 24 700 euros, une offre à ne pas négliger.

Un design qui se démarque

Le Torres, qui a fait ses débuts sous la marque KGM, affiche une silhouette robuste et carrée, éloignée des lignes conventionnelles des SUV modernes. Avec un avant puissant et un hayon dont le détail rappelle une roue de secours, il s’adresse à ceux qui préfèrent un style de véhicule plus classique. À l’intérieur, la qualité de finition est manifeste : un tableau de bord avec un écran d’instrumentation de 12,5 pouces et un écran multimédia de 9 pouces se marient avec des matériaux raffinés et un habitacle spacieux de 703 litres.

Des options variées et des équipements modernes

Le SsangYong Torres est proposé en plusieurs finitions : Trend, Life et Adventure. La version Trend inclut de série un frein de stationnement électrique, des systèmes d’assistance à la sécurité SASS, une caméra de recul, des phares Full LED et des jantes de 17 pouces. La finition Life ajoute des équipements tels qu’un contrôle d’angle mort et des phares antibrouillard LED. Quant à la version Adventure, elle se distingue par des sièges avant chauffants et ventilés, un hayon électrique et des jantes de 20 pouces.

Sur le plan mécanique, le Torres propose un moteur à essence turbo de 1,5 GDI développant 163 CV, avec des options de transmission manuelle ou automatique selon la version choisie. De plus, il est possible de faire adapter le véhicule pour qu’il fonctionne également au GPL, bénéficiant ainsi de l’étiquette Eco pour une conduite plus écologique.

Actuellement, une campagne commerciale permet de réduire le prix de départ de 34 000 euros à 24 700 euros, grâce à des remises et des avantages de financement, rendant cette offre encore plus séduisante pour les futurs propriétaires.