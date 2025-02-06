Les moteurs à combustion pourraient faire leur retour après 2035.

Dans une perspective de zéro émission, l’Union Européenne envisage une rupture avec les moteurs thermiques d’ici 2035. Cependant, de récentes révélations montrent qu’une évolution vers une approche plus flexible pourrait rendre cette transition moins radicale que prévu.

Une révision des règles en vue

Dans un futur proche, les voitures à essence et à diesel pourraient disparaître des showrooms européens. Cependant, selon des informations rapportées par le journal allemand Der Spiegel, l’Union Européenne pourrait permettre la vente de voitures hybrides rechargeables même après 2035, ouvrant ainsi les portes à la coexistence des moteurs à combustion. Ce développement repose sur un document officiel de la Commission Européenne qui affirme que « la neutralité technologique est essentielle au processus ».

Un changement de paradigme

Le document indique :

« La mobilité et la neutralité technologique sont des éléments clés de la compétitivité. […] Pour atteindre la neutralité climatique en 2035 pour les voitures, une approche technologique neutre sera nécessaire, où les carburants synthétiques (ou e-fuels) pourraient également jouer un rôle, grâce à une modification ciblée de la réglementation dans le cadre de la révision prévue ».

Par conséquent, les e-fuels pourraient avoir un avenir après 2035, évitant l’élimination des moteurs à combustion d’ici la fin de l’année 2034. D’autres discussions, comme celles mentionnées par Der Spiegel, mettent en lumière l’importance des hybrides rechargeables.

Laisser le marché s’exprimer

Des responsables, tels que le lobbyiste de Mercedes, Eckart von Klaeden, soulignent que le chemin de la décarbonisation devrait être dicté par le marché, et non par des sanctions. Il insiste sur l’importance de maintenir une réglementation « ouvertement technologique » pour que des produits favorables au climat, tels que les hybrides rechargeables et les prolongateurs d’autonomie, puissent continuer à obtenir des approbations.

Ce sont des technologies, comme les e-fuels, qui permettront de conserver l’utilisation de moteurs thermiques, attirant l’investissement de nombreux fabricants, dont Mercedes. Cependant, il est à noter que les chaînes de traction PHEV devront respecter le nouveau standard Euro 6e-bis à compter du 1er janvier 2025, ce qui impose des tests d’homologation plus stricts afin de garantir que la consommation et les émissions déclarées se rapprochent au maximum des données réelles.

Pour ce qui est de la possibilité de survie après 2035, les comparaisons entre la Commission Européenne et les fabricants seront déterminantes.