Même le plus grand modèle d’Audi s’illustre sur un parcours de rallye grâce à la technologie Quattro.

Une Icône de Rallye : Audi et son A8L en Test

Audi, une marque emblématique du rallye, a su tirer parti de son système de traction intégrale « Quattro » pour s’imposer dans les années 1980. Aujourd’hui, même sa plus grande berline, l’A8L, démontre son potentiel sur des parcours de rallye, comme l’a révélé un récent test en hiver mené à la Team O’Neil Rally School dans le New Hampshire.

La Performance de l’A8L sur le Terrain de Rallye

Bien que l’A8L ne soit pas conçue pour la compétition de rallye, elle a prouvé sa capacité à tenir la route sur un parcours improvisé. Avec un poids considérable, une répartition de poids vers l’avant et un empattement long, cette berline a su afficher une stabilité impressionnante dans les virages serrés ainsi que dans les courbes à grande vitesse.

Résultats Au Test

Le présentateur Wyatt Knox a rapidement compris que l’A8L ne réaliserait pas un temps record sur le parcours chronométré de Team O’Neil. Malgré sa taille massive, le véhicule a terminé solidement au milieu du classement, devançant des modèles comme le Ram TRX et la Toyota Corolla. Knox a attribué les performances mitigées de l’A8L à plusieurs facteurs, notamment le temps de réponse du turbo, la transmission automatique vieillissante, les freins antiblocage et, bien sûr, le poids du véhicule. Il a suggéré que réduire le poids et passer aux changements de vitesses manuels pourrait permettre des améliorations notables.