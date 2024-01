Automobile : les SUV deviennent de plus en plus gênant en ville

Les voitures gagnent constamment en largeur, comme le montre une récente étude. Cette tendance est exacerbée par l’engouement croissant pour les SUV, surtout en milieu urbain. Cela pose des problèmes de sécurité pour les autres usagers de la route, notamment les piétons et les cyclistes. En effet, les automobiles s’élargissent en moyenne de 1 cm tous les deux ans. Selon Transport & Environnement (T&E), la largeur moyenne des nouveaux véhicules atteindrait 180,3 cm au premier semestre 2023, contre 177,8 cm en 2018.

A Paris, il sera possible de voter le 4 février pour une loi augmentant la tarification de stationnement des véhicules imposants dans la capitale.

Une inflation proportionnelle aux évolutions technologiques

Bien que cette augmentation ne soit pas spectaculaire, elle résulte des développements vers l’électrique et des contraintes sécuritaires et de confort toujours plus importantes. Aujourd’hui, la largeur moyenne des véhicules vendus en Europe est de 180,3 cm.

La responsabilité des constructeurs

Ils proposent sans cesse de nouveaux modèles avec différentes tailles et formes.

Leurs innovations peuvent avoir un impact sur les dimensions des véhicules.

La sécurité et le confort sont deux facteurs clés que les fabricants tentent d’améliorer continuellement pour leurs clients.

Des espaces de stationnement inadaptés

La moitié des voitures vendues sont déjà trop grandes pour la taille minimale des espaces de parking dans la plupart des pays européens, d’après T&E. Pourtant, les femmes constituent une large part des consommateurs de véhicules neufs et préfèrent généralement des designs moins imposants. Il est donc nécessaire de s’interroger sur les raisons pour lesquelles les designs virils persistent.

A l’épreuve des chiffres

Environ 1 cm de plus tous les deux ans en moyenne pour les nouveaux véhicules.

177,8 cm de largeur en 2018 contre 180,3 cm au premier semestre 2023.

Les SUV envahissent nos villes

De plus en plus nombreux dans nos centres urbains, les SUV accentuent le problème d’encombrement et posent la question d’une limitation de leurs dimensions. La sécurité des piétons et des cyclistes étant mise en péril par ces véhicules imposants, il est essentiel de réfléchir aux solutions possibles pour contenir cette croissance continuelle et préserver la sécurité de tous les usagers de la route.

Possibles mesures à envisager

Instaurer des limitations de taille et de poids pour les véhicules circulant en ville.

Rendre obligatoire un système d’aide à la conduite pour les véhicules les plus larges.

Inciter les automobilistes à opter pour des véhicules moins encombrants et plus respectueux de l’environnement.

Face à cette inflation constante de la largeur des voitures, il est primordial de prendre en compte les besoins et les contraintes des différents usagers de la route. Les constructeurs ont un rôle majeur à jouer en proposant des modèles adaptés aux réalités du quotidien, tout en garantissant la sécurité et le confort de leurs clients. Il est également essentiel que les autorités publiques accompagnent ces changements en mettant en place des mesures permettant de réguler la circulation des véhicules les plus imposants, afin de préserver la sécurité et la qualité de vie en ville pour tous.

Antoine Blondain, diplômé de l’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA), une institution qui sert de creuset aux journalistes prometteurs en France. Aujourd’hui, je suis rédacteur, auteur, et journaliste pour le site web journalpremiereedition.com, où je couvre une variété de sujets qui englobent les domaines politiques, culturels et sociaux. Lire aussi Découvrez le nouveau FORD KUGA 2024 restylé ! Ma passion pour le journalisme a vu le jour durant mes années de formation à l’IJBA, où j’ai acquis non seulement les compétences techniques nécessaires pour exercer ce métier, mais aussi une éthique professionnelle rigoureuse. L’institut m’a offert un environnement propice pour comprendre les mécanismes complexes qui régissent les médias et la communication en général. Bonne lecture!

