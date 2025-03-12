Renault Siete : une icône automobile, héritage exclusif d’Espagne et témoignage de notre histoire.

Renault 7 : Un symbole du patrimoine automobile espagnol

En Espagne, certains modèles automobiles ont une histoire unique et méritent d’être préservés. Le Renault 7 en est un parfait exemple, tant par sa conception que par son impact culturel. Ce véhicule, qui n’a été fabriqué et vendu qu’en Espagne, illustre la manière dont les passionnés d’automobile s’investissent dans la conservation de notre héritage automobile.

Un véhicule au design singulier

Le Renault 7 est reconnu pour sa silhouette distinctive, fruit du travail du designer Michel Boué, également créateur du Renault 5. À son introduction en 1974, le modèle était connu sous le nom « sept » (avec un « s » minuscule), mais ce nom a été remplacé par le chiffre « 7 » en septembre 1977, alignant ainsi Renault sur une nomenclature numérotée. Avec une longueur de 3,89 mètres et un empattement remarquablement long pour sa catégorie, le Renault 7 a su séduire un large public lors de son lancement.

Caractéristiques techniques et disponibilité

Le Renault 7 se déclinait en plusieurs versions de moteur, notamment le 1.037 cm³ du Renault 5 GTL, offrant 50 CV, et le 1.108 cm³ qui suivit, avec 45 CV. Toutefois, sa rareté aujourd’hui en fait un modèle difficile à maintenir, notamment en raison de l’indisponibilité des pièces de carrosserie spécifiques. Actuellement, un Renault 7 en bon état peut se négocier entre 2 000 et 5 000 euros, bien que les modèles originaux avec peu de kilomètres soient plus recherchés.

La communauté de passionnés continue de jouer un rôle crucial dans la préservation de ce modèle, même si les plus vieux exemplaires se font rare. Avec un entretien approprié, ce véhicule emblématique peut continuer à rouler, témoignant d’une époque où la voiture ne représentait pas seulement un moyen de transport, mais aussi un objet de fierté culturelle.