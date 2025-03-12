StoneX Renforce ses Activités de Banque d’Investissement et de Trading Grâce à l’Acquisition de Benchmark

Acquisition de The Benchmark Company par StoneX Group

StoneX Group a annoncé aujourd’hui l’acquisition de The Benchmark Company, une banque d’investissement basée à New York. Cette opération a pour objectif de renforcer les capacités de StoneX dans les domaines de la banque d’investissement, de la recherche sur les actions et des marchés de capitaux.

Renforcement des Capacités sur les Marchés des Actions et de la Dette

Benchmark, une banque d’investissement ayant plus de 35 ans d’expérience dans le secteur, se concentre sur la vente, le trading et la recherche. Son intégration au sein de StoneX vise à solidifier la présence de ce dernier sur les marchés des capitaux propres et de la dette.

« L’acquisition de Benchmark met en place une plateforme de recherche sur les actions et de banque d’investissement à un niveau de franchise chez StoneX, augmentant de manière significative nos capacités en matière d’actions », a déclaré Jacob Rappaport, responsable mondial des actions chez StoneX.

« Ce mouvement stratégique renforce notre capacité à fournir des analyses de marché approfondies, une exécution de qualité supérieure et des solutions complètes à nos clients institutionnels et commerciaux sur les marchés de capitaux mondiaux. »

Au-delà des actions, cette acquisition améliore les services de StoneX dans les marchés de capitaux de la dette. StoneX prévoit d’exploiter son vaste réseau de distribution mondial pour maximiser les capacités de Benchmark, renforçant ainsi son offre de services pour ses clients institutionnels et commerciaux à l’échelle mondiale.

Cette acquisition est soumise à l’approbation réglementaire et aux conditions habituelles de clôture. Une fois finalisée, StoneX s’attend à ce que cet accord élargisse de manière significative son portefeuille de services financiers en améliorant son offre sur les marchés de capitaux mondiaux.

Expansion de la Portée Mondiale dans la Dette

Le mois dernier, StoneX Group a également finalisé l’acquisition d’Octo Finances, un courtier en titres à revenu fixe basé à Paris, visant à étendre ses services en Europe. Cette acquisition a renforcé les offres de StoneX en matière de ventes d’obligations et de titres convertibles, de marchés de capitaux de la dette et de recherche sur le crédit.

« Nous sommes ravis d’accueillir officiellement Octo Finances au sein de StoneX Group et pensons que cette entreprise nous apportera de nouvelles capacités significatives. Nos plans conjoints avancent bien, et nous sommes enthousiasmés par les opportunités de croissance pour l’entreprise combinée en Europe », a souligné Anthony Di Ciollo, responsable mondial des titres à revenu fixe chez StoneX.

Octo Finances cible le trading d’obligations et la recherche sur le crédit. Selon l’annonce, son intégration renforce la capacité de StoneX à servir des clients institutionnels avec des solutions à revenu fixe.

Par ailleurs, StoneX a signalé une forte croissance de son activité de trading FX/CFD au cours du quatrième trimestre, avec des revenus en augmentation de 7 % pour atteindre 84,7 millions de dollars, contre 79,2 millions de dollars durant la même période l’année précédente. Pour l’exercice fiscal 2024 se terminant le 30 septembre 2024, les revenus des segments FX et CFD ont dépassé 316 millions de dollars, représentant une hausse annuelle de 21 % par rapport à 262 millions de dollars.