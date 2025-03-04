Neymar s’inspire de la célébration légendaire de Maradona pour retrouver sa passion du football.

Le retour de Neymar à Santos à l’âge de 33 ans a suscité de nombreux doutes. De nombreux experts estimaient que ses meilleures années étaient derrière lui et qu’il ne parviendrait pas à retrouver sa brillante carrière d’antan. Pourtant, il prouve le contraire. Il n’est pas seulement de retour, il fait aussi une déclaration. Ses buts et ses célébrations font taire les sceptiques un par un. Il démontre que l’âge n’est qu’un chiffre et que sa passion et son talent sont toujours bien présents. C’est un véritable retour en force, et c’est magnifique à voir.

Célébration et connexion avec les fans

La célébration emblématique de Maradona lors de la Coupe du Monde 1994 est une image puissante. Effectivement, l’émotion brute de Maradona et sa connexion directe avec la caméra après son incroyable but sont légendaires. Pour Neymar, imiter cette célébration, après un magnifique coup franc, est une façon de capturer cet esprit. Ce genre de célébration passionnée, presque théâtrale, transforme un grand but en un moment inoubliable. C’est un clin d’œil à l’histoire du football et un moyen pour Neymar de se reconnecter avec les fans, prouvant ainsi qu’il est de retour et qu’il joue avec la même ferveur.

Un retour significatif à ses racines

Le passage de Neymar à Al Hilal en Arabie Saoudite a été, pour le dire simplement, décevant. Les blessures ont jalonné son temps là-bas, et des rapports sur ses activités en dehors du terrain ont suggéré un manque de concentration sur le football. Son amour pour le sport semblait s’être estompé. C’est pourquoi son retour à Santos paraît si significatif. C’est un retour aux sources, à ce club qui a aidé à développer son talent et a lancé sa carrière. C’est comme s’il revenait à ses racines, cherchant à retrouver la joie et l’amour du jeu qui ont fait de lui une superstar.

La finale de la Ligue des Champions 2019-20 entre le PSG et le Bayern Munich, durant la saison affectée par le COVID, a été une performance marquante de Neymar. Il était véritablement exceptionnel, montrant son brio sur une scène immense. À certains moments, il avait l’air de porter toute l’équipe sur ses épaules. Malgré ses efforts, il manquait du soutien nécessaire pour surmonter l’équipe redoutable du Bayern. C’était une nuit frustrante pour lui, et pour beaucoup de spectateurs, car on pouvait voir à quel point il le voulait. Cette performance, malgré la défaite, rappelle fortement son immense talent et ses capacités lorsqu’il est réellement concentré.

En tant qu’amateur de football, je comprends parfaitement ce sentiment. Pour beaucoup d’entre nous, l’équipe de Barcelone de 2015, avec Neymar, Messi et Suárez formant ce célèbre trio « MSN », représente le summum de la carrière de Neymar. Cette victoire en Ligue des Champions était un véritable chef-d’œuvre, et Neymar y a joué un rôle crucial. Il était électrique, une force de la nature. Il est vrai que les années suivantes n’ont pas été à la hauteur de ces attentes. Les blessures, les controverses, et un sentiment de potentiel non réalisé ont obscurci sa trajectoire.

C’est presque un sentiment amer de se souvenir des sommets qu’il a atteints et de se demander ce qui aurait pu être. Mais peut-être que son retour à Santos marque le début d’un nouveau chapitre, une occasion de raviver cette étincelle et de nous rappeler le joueur qu’il était autrefois.