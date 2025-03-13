Mastercard s’attaque à l’entrée manuelle des cartes : des pertes liées à la fraude estimées à plus de 91 milliards de dollars d’ici 2028

Mastercard révolutionne les paiements en ligne avec l’élimination de la saisie manuelle des cartes

Dans une déclaration faite aujourd’hui, Mastercard a annoncé qu’elle abandonnerait progressivement la saisie manuelle des cartes pour les paiements en ligne en un clic. Cette initiative vise à simplifier l’expérience de paiement des consommateurs d’ici 2030, face à la montée des préoccupations liées à la sécurité des données.

Une évolution nécessaire des cartes de crédit

Les cartes de crédit ont considérablement évolué depuis leur introduction dans les années 1950, selon Mastercard. À l’origine, des employés vérifiaient manuellement les numéros de carte, tandis que des machines mécaniques imprimaient ces informations sur des reçus en papier carbone. Toutefois, l’essor des paiements sans contact a rendu les transactions en magasin quasi sans effort. En revanche, les achats en ligne n’ont pas progressé au même rythme, obligeant les consommateurs à saisir manuellement leurs informations de carte, ce qui augmente les risques de sécurité.

Des solutions pour contrer la fraude en ligne

Le stockage des détails de carte avec plusieurs commerçants suscite des inquiétudes croissantes concernant la fraude. Les cybercriminels ciblent fréquemment les bases de données des commerçants pour dérober les données de paiement des consommateurs. Une étude de 2023 a estimé que les pertes dues à la fraude en ligne dépasseraient 91 milliards de dollars d’ici 2028. Pour remédier à cela, Mastercard a introduit la tokenisation, un système qui remplace les numéros de carte réels par des jetons générés aléatoirement.

Introduite par Mastercard en 2013, la tokenisation a été adoptée mondialement par EMVCo, l’organisme chargé des normes de paiement. Ce système renforce la sécurité tout en améliorant les taux d’approbation des transactions et en réduisant la fraude. Actuellement, plus de 30 % des transactions Mastercard à l’échelle mondiale sont tokenisées, et le nombre de jetons numériques en circulation dépasse celui des cartes physiques.

Un avenir de paiements sans friction

Mastercard collabore désormais avec des banques, des fintechs et des commerçants afin d’introduire un bouton de paiement universel en un clic sur toutes les plateformes en ligne d’ici 2030. L’objectif est d’éliminer complètement la saisie manuelle des cartes et de rendre les paiements en ligne aussi simples que le fait de tapoter une carte en magasin.

En parallèle, Mastercard intègre Click to Pay comme solution de paiement en ligne, supprimant ainsi le besoin de saisir manuellement les détails de carte. De plus, l’authentification biométrique via des clés d’accès remplacera bientôt les mots de passe et les codes d’accès temporaires, permettant aux utilisateurs d’autoriser les paiements par empreinte digitale ou reconnaissance faciale, comme ils le feraient pour déverrouiller un smartphone.