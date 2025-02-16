Possédez le Restomod Ultra-Rare Inspiré de la Mythique 22B de Prodrive !

En 2022, Prodrive, l’atelier britannique reconnu pour avoir construit certains des plus grands véhicules de rallye Subaru, a annoncé la production d’une série limitée d’Impreza restomods inspirés de l’emblématique 22B. Les 25 exemplaires ont rapidement trouvé preneur, laissant les acheteurs potentiels sur leur faim. Aujourd’hui, un modèle est disponible sur le marché secondaire.

Une vente aux enchères en ligne pour le P25 unique

Bonhams met en vente cet exemplaire P25, le dixième construit, via sa plateforme d’enchères en ligne. Ce véhicule, qui n’a parcouru que 190 miles depuis sa création, est le seul P25 à être peint en argent. Comme tous les P25, ce modèle est équipé d’une version optimisée du célèbre moteur EJ25 de Subaru, dotée de nouveaux composants internes et d’un turbocompresseur Garrett, permettant de développer 444 chevaux et un couple de 487 lb-pi.

Des performances impressionnantes et une esthétique moderne

La puissance est transmise aux quatre roues par une boîte de vitesses séquentielle à six rapports de X-Shift, contrôlée par une palette unique positionnée à droite du volant. Il dispose également d’un différentiel central électronique ajustable par le conducteur. Grâce à un système anti-lag standard et un contrôle de lancement inspiré des WRC, le P25 peut atteindre 60 miles par heure en seulement 2,8 secondes.

La majorité des panneaux de carrosserie du P25 sont fabriqués en carbone. Cet exemplaire spécifique présente un toit, un capot, un aileron arrière et des rétroviseurs non peints, mettant en avant le motif de tissage. L’habitacle est baigné de modernité, avec du cuir et de l’Alcantara en abondance, et dispose de deux écrans — l’un pour le tableau de bord numérique, l’autre pour l’infodivertissement.

Un prix en adéquation avec son exclusivité

Bonhams anticipe une vente entre 475 000 £ et 575 000 £ (environ 600 000 à 725 000 $) pour ce P25. Bien que ce montant soit excessif pour une Impreza des années 1990, l’estimation n’est guère surprenante étant donné que ces véhicules étaient proposés à partir de 600 000 $ lors de leur sortie. Avec seulement 190 miles au compteur, celui-ci n’a même pas encore été rodé.

L’espoir est que le prochain propriétaire de ce P25 le conduise comme il se doit.