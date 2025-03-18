De nouvelles révélations sur le SUV révolutionnaire en préparation par Toyota et Subaru pour 2026.

Un aperçu captivant des nouvelles stratégies de Toyota et Subaru

lors de son événement annuel, Toyota a dévoilé des informations clés sur sa stratégie future, notamment avec l’annonce de plusieurs modèles électrifiés. En vedette, le CH-R+, un SUV entièrement électrique, a attiré l’attention, tandis que d’autres projets, dont un partenariat avec Subaru, ont été révélés. Cet article plonge dans les détails de ces nouveaux développements.

Le Toyota C-HR+ : Un SUV entièrement électrique en préparation

En octobre dernier, Toyota a confirmé qu’il collaborait de nouveau avec Subaru pour développer un SUV entièrement électrique, nommé C-HR+. Ce modèle sera commercialisé globalement, comprenant des marchés en Europe, au Japon et aux États-Unis. Cela marque une nouvelle étape importante dans la stratégie d’électrification des deux constructeurs, qui ont déjà lancé des modèles tels que le Subaru Solterra et le Toyota bZ4X.

Design et caractéristiques techniques

Le design du C-HR+ se distingue par des lignes plus conventionnelles que celles de ses prédécesseurs, se rapprochant des formes d’un RAV4 avec un toit plus rectiligne terminé par un aileron. La production du C-HR+ est prévue dans l’usine de Yajima, avec une capacité estimée entre 15 000 et 20 000 unités par mois. Les premiers exemplaires de ce modèle devraient commencer à être assemblés en janvier 2026, tandis qu’une présentation officielle est attendue d’ici la fin de l’année.

Une plateforme partagée pour la réduction des coûts

Toyota et Subaru intègrent une logique de réduction des coûts à leur projet commun, en utilisant la plateforme e-TNGA. Les deux séries de SUV présenteront des options mécaniques similaires, offrant des puissances de 150 et 160 kW. La batterie de 71 kWh offrira une autonomie améliorée, supérieure aux 465 km actuellement proposés par le bZ4X et le Solterra. Malgré les spécifications préliminaires, il est prévu que le C-HR+ mesure environ 4,40 mètres.

Impacts et perspectives pour Subaru

Avec l’introduction du C-HR+, Subaru renforcera sa présence dans le segment électrique, car actuellement, le Solterra est son seul modèle disponible. L’entreprise prévoit également de lancer un modèle entièrement autonome d’ici 2028, visant à ce que la moitié de ses ventes d’ici 2030 proviennent de véhicules électriques.