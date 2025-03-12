Toyota se prépare à lancer trois nouveaux véhicules électriques, dont un camion.

Lors d’un récent forum à Bruxelles, Toyota a présenté son ambition de s’impliquer davantage dans le marché des véhicules électriques (VE). Le président de l’entreprise, Akio Toyoda, estime pourtant que les VE n’atteindront jamais plus de 30 % de part de marché. Malgré cela, Toyota met les bouchées doubles pour conquérir une part de ce segment, avec plusieurs modèles à venir d’ici 2026.

Les nouveaux modèles de Toyota en Europe

Au cours du forum Kenshiki à Bruxelles, Toyota a dévoilé le modèle C-HR+, en plus d’une version mise à jour du bZ4X, ainsi qu’un petit Urban Cruiser et un minuscule FT-Me. Bien que les identités des futurs VE n’aient pas été révélées, il est évident qu’un d’entre eux sera un pick-up. Les détails restent flous, mais il est possible qu’il s’agisse de la version de production du concept EPU. Ce dernier a été annoncé en octobre 2023 comme un modèle de taille intermédiaire avec cinq places.

Concept Toyota EPU



Toyota commercialise déjà un Hilux Revo BEV sur certains marchés, mais il est peu probable que ce soit le modèle présenté à Bruxelles. Le modèle à venir semble posséder une double cabine, tandis que l’Hilux électrique actuel n’en a pas. De plus, Toyota tease également un pick-up électrique de style Tacoma, mais conçu pour le marché américain. Le mysterious pick-up électrique aperçu ici sera disponible en Europe, accompagné de deux SUV.

Vers un avenir électrique avec des SUV innovants

Concernant ces SUV, l’un d’eux pourrait être le Land Cruiser Se, dont le concept a été présenté en octobre 2023. Un modèle de production semble être en préparation, et Toyota a profité de l’événement en Belgique pour faire un clin d’œil à ce SUV électrique. L’autre SUV, bien qu’encore mystérieux, est confirmé comme étant un modèle Toyota plutôt qu’un Lexus. Un SUV électrique à trois rangées a d’ailleurs été confirmé dans l’usine de Georgetown, Kentucky, mais son assemblage en Europe reste à confirmer.

Comme l’Urban Cruiser et le C-HR+, ces trois nouveaux véhicules électriques destinés à l’Europe ne porteront pas l’appellation « bZ », Toyota ayant décidé d’abandonner cette stratégie de nommage « Beyond Zero ».