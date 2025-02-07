Cristiano Ronaldo n’écarte pas l’idée d’un retour au Real Madrid : « Ce serait formidable, devant 80 000 spectateurs ».

Cristiano Ronaldo a récemment accordé une interview à El Chiringuito, où il a évoqué son départ du Real Madrid. Dans cette conversation, le footballeur portugais a expliqué les raisons qui l’ont poussé à quitter le club madrilène pour rejoindre la Juventus, ainsi que d’autres détails intéressants de cette période. Il a également laissé entendre qu’un retour au Bernabeu pour un hommage n’était pas exclu.

Cristiano Ronaldo parle de son départ du Real Madrid

Dans l’interview, Ronaldo a révélé : « Je voulais une scène différente, ma scène était fermée. Je voulais une nouvelle motivation. Cela ne m’a pas épuisé, c’était quelque chose que j’avais dit au président, et il était d’accord pour que je parte. Nous étions dans une phase de négociation et il ne s’est pas très bien comporté avec moi, je comprends parce qu’il fait toujours comme ça et je ne pouvais pas revenir en arrière, car j’avais donné ma parole à la Juve. » Cependant, il a tenu à remercier Florentino Pérez pour le traitement qu’il a reçu durant son séjour au club.

Un retour au Real Madrid envisagé

Bien que son départ ait surpris tant de personnes en 2018, Cristiano Ronaldo ne ferme pas la porte à un éventuel retour au Real Madrid dans les dernières années de sa carrière. « Un jour peut-être. Je ne l’exclus pas. J’y ai laissé un héritage, une belle empreinte. Peut-être qu’à la fin de ma carrière, nous pourrions faire quelque chose de cool, avec 80 000 personnes, » a-t-il déclaré en faisant référence à l’intensité des rivalités passées, notamment avec le FC Barcelone.

Lapresse

Cristiano a également abordé la situation actuelle du Real Madrid, affirmant qu’il voit un avenir prometteur pour le club. « L’Espagne est ma maison, mes enfants y ont grandi. C’est ici que j’ai été le plus heureux dans ma carrière. J’aurai toujours Madrid dans mon cœur. J’y ai fait de très belles choses et les gens n’oublient pas, » a-t-il ajouté, mentionnant même que ses enfants suivent les performances des nouvelles stars du football sur YouTube.