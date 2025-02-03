Dogecoin en Plein Essor : La Nouvelle Fiducie DOGE de Grayscale Propulse son Prix

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From seamless in-store purchases to instant cross-border transfers, the demand for secure and frictionless payment solutions is transforming how businesses and financial institutions approach transactions. But what does this mean for the future of payments, and how can organizations keep up?On December 4, 2024, Finance Magnates, in partnership with @Visa Direct, hosted a live webinar dedicated to exploring these pressing questions. Industry experts will provided actionable insights into the trends, challenges, and opportunities in global payments, equipping attendees with the tools they need heading into 2025.DISCLAIMER: The views and opinions expressed in this webinar are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of any entities they represent (including, but not limited to their respective parent companies or affiliates). The views and opinions expressed are based upon information the speakers consider reliable and are intended for informational purposes only and should not be relied upon for operational, marketing, legal, technical, tax, financial or other advice. No party (speaker or the entities they represent) makes any warranty or representation as to the completeness or accuracy of the information within this webinar, nor assumes any liability or responsibility that may result from reliance on such information. The information contained herein is not intended as investment or legal advice, and readers are encouraged to seek the advice of a competent professional where such advice is required.#FinanceMagnates #VisaDirect #GlobalPayments #FutureOfPayments #PaymentsInnovation #CrossBorderPayments #SecurePayments #SeamlessTransactions #FinancialInsights #PaymentsTrends #WebinarRecap #BusinessFinance #DigitalPayments #FintechInsights #Payments2025 The evolution of consumer expectations is reshaping the payments sphere worldwide. From seamless in-store purchases to instant cross-border transfers, the demand for secure and frictionless payment solutions is transforming how businesses and financial institutions approach transactions. But what does this mean for the future of payments, and how can organizations keep up?On December 4, 2024, Finance Magnates, in partnership with @Visa Direct, hosted a live webinar dedicated to exploring these pressing questions. Industry experts will provided actionable insights into the trends, challenges, and opportunities in global payments, equipping attendees with the tools they need heading into 2025.DISCLAIMER: The views and opinions expressed in this webinar are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of any entities they represent (including, but not limited to their respective parent companies or affiliates). The views and opinions expressed are based upon information the speakers consider reliable and are intended for informational purposes only and should not be relied upon for operational, marketing, legal, technical, tax, financial or other advice. No party (speaker or the entities they represent) makes any warranty or representation as to the completeness or accuracy of the information within this webinar, nor assumes any liability or responsibility that may result from reliance on such information. 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Dogecoin en Plein Essor : La Nouvelle Fiducie DOGE de Grayscale Propulse son Prix

Rédaction :suf1r

Dogecoin fait son entrée dans la finance institutionnelle

Autrefois considéré comme une simple blague, Dogecoin (DOGE) suscite désormais l’intérêt des institutions financières. Grayscale, une importante société américaine de gestion d’actifs, a récemment lancé un Dogecoin Trust, soulignant que les faibles frais de transaction et la rapidité de traitement du jeton en font un outil efficace pour l’inclusion financière.

L’évolution de la perception de Dogecoin

Ce développement pourrait renforcer l’image de DOGE, qui est traditionnellement perçu comme un actif spéculatif plutôt qu’un véhicule d’investissement sérieux. Selon les données de CoinMarketCap, bien que le prix ait chuté de 7 % au cours de la semaine écoulée, il a enregistré une légère augmentation de 3 % au cours de la journée, se négociant à 0,336 $ au moment de la publication.

Grayscale et la tendance des ETF Dogecoin

Grayscale a annoncé le lancement de son Dogecoin Trust ce vendredi, élargissant ainsi sa gamme de produits d’investissement en cryptomonnaie. L’introduction de ce trust s’inscrit dans un cadre plus large de transformation du paysage d’investissement en cryptomonnaie. La société, basée dans le Connecticut, est également parmi celles qui poussent pour l’inscription de fonds négociés en bourse (ETFs) sur XRP sur les bourses américaines. Récemment, elle aurait déposé une demande auprès de la SEC pour convertir son XRP Trust en un ETF.

Depuis la récente victoire électorale de Donald Trump, plusieurs gestionnaires de fonds ont déposé des demandes pour des ETFs basés sur Dogecoin, une démarche qui aurait été improbable sous l’administration précédente. Avec une capitalisation boursière proche de 50 milliards de dollars, DOGE reste le plus grand memecoin, et des produits institutionnels tels que des trusts et des ETFs pourraient attirer davantage de capitaux.

Le prix de Dogecoin a connu une volatilité importante ces derniers mois. Début janvier, DOGE se négociait autour de 0,31 $ avant de grimper au-dessus de 0,40 $ à la mi-janvier, atteignant un pic juste avant l’inauguration de Trump. Cependant, après son entrée en fonction, le jeton est retombé à 0,30 $ avant de se stabiliser autour de 0,32 $.

Le marché attend désormais de voir comment la SEC, sous une nouvelle direction, se positionnera par rapport aux ETFs DOGE. Selon la plateforme de prévisions Polymarket, il y aurait 56% de chances qu’un tel ETF soit approuvé en 2025. La question demeure : cette annonce provoquera-t-elle un rallye ou déclenchera-t-elle une vente, comme cela a été le cas avec les ETFs Bitcoin ?

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