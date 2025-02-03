Dogecoin en Plein Essor : La Nouvelle Fiducie DOGE de Grayscale Propulse son Prix

Dogecoin fait son entrée dans la finance institutionnelle

Autrefois considéré comme une simple blague, Dogecoin (DOGE) suscite désormais l’intérêt des institutions financières. Grayscale, une importante société américaine de gestion d’actifs, a récemment lancé un Dogecoin Trust, soulignant que les faibles frais de transaction et la rapidité de traitement du jeton en font un outil efficace pour l’inclusion financière.

L’évolution de la perception de Dogecoin

Ce développement pourrait renforcer l’image de DOGE, qui est traditionnellement perçu comme un actif spéculatif plutôt qu’un véhicule d’investissement sérieux. Selon les données de CoinMarketCap, bien que le prix ait chuté de 7 % au cours de la semaine écoulée, il a enregistré une légère augmentation de 3 % au cours de la journée, se négociant à 0,336 $ au moment de la publication.

We are proud to announce a new single-asset crypto investment fund, Grayscale Dogecoin Trust $DOGE.much wow, big exciteAvailable to eligible accredited investors.Read the press release: https://t.co/tV5TC8uoHV pic.twitter.com/cqqJxVRkIC — Grayscale (@Grayscale) January 31, 2025

Grayscale et la tendance des ETF Dogecoin

Grayscale a annoncé le lancement de son Dogecoin Trust ce vendredi, élargissant ainsi sa gamme de produits d’investissement en cryptomonnaie. L’introduction de ce trust s’inscrit dans un cadre plus large de transformation du paysage d’investissement en cryptomonnaie. La société, basée dans le Connecticut, est également parmi celles qui poussent pour l’inscription de fonds négociés en bourse (ETFs) sur XRP sur les bourses américaines. Récemment, elle aurait déposé une demande auprès de la SEC pour convertir son XRP Trust en un ETF.

Depuis la récente victoire électorale de Donald Trump, plusieurs gestionnaires de fonds ont déposé des demandes pour des ETFs basés sur Dogecoin, une démarche qui aurait été improbable sous l’administration précédente. Avec une capitalisation boursière proche de 50 milliards de dollars, DOGE reste le plus grand memecoin, et des produits institutionnels tels que des trusts et des ETFs pourraient attirer davantage de capitaux.

Le prix de Dogecoin a connu une volatilité importante ces derniers mois. Début janvier, DOGE se négociait autour de 0,31 $ avant de grimper au-dessus de 0,40 $ à la mi-janvier, atteignant un pic juste avant l’inauguration de Trump. Cependant, après son entrée en fonction, le jeton est retombé à 0,30 $ avant de se stabiliser autour de 0,32 $.

Le marché attend désormais de voir comment la SEC, sous une nouvelle direction, se positionnera par rapport aux ETFs DOGE. Selon la plateforme de prévisions Polymarket, il y aurait 56% de chances qu’un tel ETF soit approuvé en 2025. La question demeure : cette annonce provoquera-t-elle un rallye ou déclenchera-t-elle une vente, comme cela a été le cas avec les ETFs Bitcoin ?