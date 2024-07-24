Une enquête lancée concernant 150 000 véhicules Stellantis présentant un risque de panne moteur en pleine conduite

Une enquête a récemment été ouverte concernant 150 000 véhicules du groupe Stellantis, faisant état d’un risque potentiel de panne moteur survenant en plein milieu de la conduite. Cette situation soulève des préoccupations quant à la sécurité des conducteurs et met en lumière l’importance de veiller à la fiabilité des véhicules sur nos routes.

Origine de l’Investigation sur les Véhicules de Stellantis

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), autorité de sécurité routière des États-Unis, a annoncé l’ouverture d’une évaluation préliminaire concernant certains véhicules du groupe Stellantis. Cette initiative fait suite à plusieurs signalements d’arrêts inopinés du moteur, posant un risque potentiel pour la sécurité des conducteurs et des usagers de la route.

Cette investigation cible spécifiquement environ 150 000 véhicules, incluant des modèles tels que le pick-up RAM 1500 et le Jeep Wagoneer de l’année 2022. Les rapports d’incidents font état de pertes de puissance motrice, pouvant conduire à un arrêt total du moteur en pleine conduite.

Manifestations du Défaut Rapporté

Les propriétaires de véhicules affectés ont partagé des expériences où le moteur s’est éteint à basse vitesse, avec bascule en mode parking et activation du frein de stationnement d’urgence. Parallèlement, plusieurs utilisateurs ont remarqué l’apparition d’un témoin de défaut de batterie sur leur tableau de bord, signalant un dysfonctionnement potentiellement grave.

À ce jour, au moins 80 plaintes ont été enregistrées auprès de la NHTSA, démontrant l’ampleur et la gravité du problème rencontré par les conducteurs de ces véhicules.

Implications Potentielles d’un Rappel

La NHTSA, par son enquête préliminaire, cherche à déterminer l’étendue exacte du dysfonctionnement, ses causes sous-jacentes, ainsi que les conséquences potentielles pour la sécurité des conducteurs. Si les investigations confirment la nature critique du problème, cela pourrait conduire à un rappel massif des modèles concernés par Stellantis.

Un tel rappel représenterait non seulement un énorme défi logistique pour le constructeur américano-italo-français, mais aussi un coup significatif à sa réputation en matière de fiabilité et de sécurité véhiculaire.

Stellantis se trouve déjà dans une période agitée avec plusieurs campagnes de rappels en cours, notamment pour des problèmes liés aux airbags et aux capteurs de ceinture de sécurité dans d’autres gammes de véhicules.

Réponse du Groupe Stellantis

Bien que Stellantis n’ait pas encore émis de commentaires officiels concernant l’enquête en cours, le groupe est probablement en train de collaborer avec la NHTSA pour adresser ces problèmes rapidement et efficacement. Ils sont également susceptibles de mettre en place des mesures pour renforcer le contrôle de qualité et la surveillance post-production afin de prévenir de futurs incidents.

Il reste essentiel pour les propriétaires de véhicules potentiellement affectés de rester informés des développements de l’enquête et de répondre promptement à toute notification de rappel pour assurer leur sécurité et celle des autres usagers de la route.