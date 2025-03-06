La FIFA dévoile une révolution lors de la finale de la Coupe du Monde 2026, inspirée du style légendaire du Super Bowl.

La 23e édition de la Coupe du Monde de la FIFA se déroulera en Amérique du Nord, avec les États-Unis, le Canada et le Mexique comme pays hôtes. Ce sera la première fois que 48 équipes participeront à ce tournoi, qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026. La FIFA se prépare à un changement historique qui ne manquera pas de susciter des controverses.

Un spectacle à la hauteur de l’événement

Cette annonce a été faite par le président de la FIFA, Gianni Infantino, qui a révélé que la finale se déroulera au MetLife Stadium du New Jersey, d’une capacité de 82 500 personnes. Le point fort de l’événement sera un show de mi-temps à la manière du Super Bowl, avec « une liste d’artistes » qui se clôturera par une performance de Chris Martin et Phil Harvey de Coldplay.

Une finale historique à Times Square

Infantino a communiqué cette information via son compte Instagram, où il a déclaré : « Je peux confirmer la première pause lors d’une finale de Coupe du Monde de la FIFA à New York, au New Jersey, en partenariat avec Global Citizen. Ce sera un moment historique pour la Coupe du Monde de la FIFA et un spectacle approprié pour le plus grand événement sportif au monde. »

Dans le même post, il a également annoncé que « FIFA investira Times Square lors du week-end final de la Coupe du Monde de la FIFA en 2026, tant pour le match pour la médaille de bronze que pour la finale. Ce seront deux matchs incroyables, avec certains des meilleurs joueurs du monde, et quelle meilleure façon de les célébrer qu’à Times Square, un lieu emblématique de New York. »

« Je tiens à remercier bien sûr le PDG de Global Citizen, Hugh Evans, et son équipe incroyable pour nous avoir aidés à organiser ces spectacles extraordinaires. Je souhaite également exprimer ma gratitude à Chris Martin et Phil Harvey de Coldplay, qui travailleront avec nous à la FIFA pour finaliser la liste des artistes qui se produiront durant le spectacle de la mi-temps, ainsi qu’à Times Square », a-t-il conclu.