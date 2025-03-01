Les secrets de remise en forme de David Beckham dévoilés à l’approche de son cinquantième anniversaire.

À l’approche de son cinquantième anniversaire en mai, David Beckham, l’ancienne icône du football, continue d’impressionner par sa silhouette bien sculptée. Récemment, il a réservé une place dans le magazine Men’s Health pour présenter les résultats de son engagement envers un mode de vie sain et actif.

Un engagement fort envers la santé

L’engagement de Beckham envers sa santé se manifeste par la pratique de diverses activités sportives. Il s’adonne régulièrement au padel, un sport de raquette alliant des éléments du tennis et du squash, et joue trois fois par semaine. Cette activité ne renforce pas seulement son endurance cardiovasculaire, mais lui permet également de s’amuser tout en restant actif. Beckham suit un programme d’entraînement régulier avec sa femme, Victoria, créant ainsi un espace de motivation et de soutien mutuel au sein de leur couple.

À propos de leurs sessions d’entraînement en commun, il partage : « J’adore m’entraîner avec elle, mais je lui fais souvent subir bien des tourments pendant nos séances. »

Routine d’entraînement hebdomadaire structurée

Pour maintenir son physique athlétique, Beckham suit un plan d’exercice hebdomadaire structuré :

Lundi : Commence par un footing léger, suivi de séances de renforcement musculaire telles que des poussées de traîneau, des pompes, des exercices de corde, des balancements de kettlebell et des squats.

: Commence par un footing léger, suivi de séances de renforcement musculaire telles que des poussées de traîneau, des pompes, des exercices de corde, des balancements de kettlebell et des squats. Mardi : Se concentre sur la santé cardiovasculaire avec dix séries de sprints d’un kilomètre.

: Se concentre sur la santé cardiovasculaire avec dix séries de sprints d’un kilomètre. Mercredi : Met l’accent sur la force avec des routines incluant des squats, des pompes, des levées de jambes, des burpees, et des séquences de planche à pompes.

: Met l’accent sur la force avec des routines incluant des squats, des pompes, des levées de jambes, des burpees, et des séquences de planche à pompes. Jeudi : Répète l’accent cardiaque du mardi avec plusieurs intervalles de sprint.

: Répète l’accent cardiaque du mardi avec plusieurs intervalles de sprint. Vendredi : Conclut la semaine par une séance sur tapis roulant de 20 à 30 minutes, intégrant parfois du yoga, de l’escalade ou des arts martiaux mixtes.

Les week-ends sont réservés au repos et à la récupération, bien que Beckham reste actif à travers des activités comme la randonnée et les promenades avec ses chiens.

Une nutrition équilibrée avec quelques plaisirs

La nutrition joue un rôle essentiel dans la stratégie de remise en forme de Beckham. Il commence généralement sa journée par une omelette au fromage riche en protéines.

Pour le déjeuner et le dîner, il privilégie les protéines maigres, comme le poulet ou le poisson, accompagnées de légumes verts feuillus tels que les épinards, le brocoli et le chou-fleur cuisinés à l’huile d’olive.

Bien qu’il maintienne un régime discipliné, Beckham se permet occasionnellement des plaisirs, les crêpes étant l’une de ses gourmandises préférées.

À l’approche de son cinquantième anniversaire, Beckham semble serein face à ce cap. Il souligne l’importance de la santé et de la vie de famille, déclarant : « Tant que je suis en forme et en bonne santé, et que ma famille l’est aussi, c’est tout ce qui m’importe. »

Son dévouement à la forme physique et au bien-être ne l’affecte pas seulement personnellement, mais il inspire également ses enfants, mettant en avant la signification d’un mode de vie actif.