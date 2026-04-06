Verstappen dévoile les raisons pour lesquelles Messi est presque indéfendable.

Max Verstappen, pilote étoile de la Formule 1, a une fois de plus témoigné de son admiration pour la légende du football, Lionel Messi. Il a rappelé l’assist mémorable que le capitaine argentin a offert à Nahuel Molina lors des quarts de finale de la Coupe du Monde 2022 contre les Pays-Bas.
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Le respect de Verstappen pour Messi
Pour le pilote de Red Bull Racing, la prestation de Messi sur le terrain est tout simplement imparable. Verstappen a analysé cette action avec une profondeur d’admiration, mettant en lumière la vision unique et la prise de décision rapide de l’Argentin lors des moments de forte pression.
« Il sait lire le jeu, » a déclaré Verstappen. « De nombreux joueurs doivent courir ou créer de l’espace pour marquer, mais lui n’en a pas besoin. »
La performance mémorable de Messi
Le pilote néerlandais a poursuivi ses éloges : « Il peut marquer de n’importe où, à n’importe quel moment. On pense pouvoir l’arrêter, mais c’est impossible. Il trouve toujours l’opportunité. »
« On ne peut tout simplement pas défendre cela, » a-t-il ajouté, soulignant la grandeur de Messi.
Le match inoubliable entre l’Argentine et les Pays-Bas s’est terminé sur un score de 2-2, et a été décidé lors d’une dramatique séance de tirs au but, où Emiliano Martínez a une fois de plus été le héros, propulsant l’Argentine en demi-finale sous la direction de Lionel Scaloni.
La rivalité entre l’Argentine et les Pays-Bas s’est depuis installée comme un véritable classique de la Coupe du Monde, avec des affrontements iconiques s’étalant de 1974 à 2022, dont beaucoup ont été décisifs lors des phases éliminatoires cruciales.
Ce n’est pas la première fois que Verstappen exprime son admiration pour Messi. En 2022, en le comparant à Cristiano Ronaldo, il avait exprimé clairement son opinion : « Messi a plus de talent. » Pourtant, Verstappen a également reconnu l’engagement du légendaire portugais : « Cristiano a travaillé incroyablement dur et est resté en forme incroyable. »
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