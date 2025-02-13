La CySEC Renforce sa Surveillance : L’IA, les Cryptomonnaies et les Influenceurs Financiers Sous Haute Surveillance

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La CySEC en 2025 : Priorités et impacts de l’intelligence artificielle En 2025, la Commission des valeurs mobilières et des échanges de Chypre (CySEC) met en avant l’impact de l’intelligence artificielle (IA) et la réglementation sur les marchés des crypto-actifs (MiCA) comme des enjeux cruciaux. Face à l’évolution rapide des marchés financiers, CySEC intensifie ses…

La CySEC en 2025 : Priorités et impacts de l’intelligence artificielle

En 2025, la Commission des valeurs mobilières et des échanges de Chypre (CySEC) met en avant l’impact de l’intelligence artificielle (IA) et la réglementation sur les marchés des crypto-actifs (MiCA) comme des enjeux cruciaux. Face à l’évolution rapide des marchés financiers, CySEC intensifie ses exigences de conformité pour protéger les investisseurs et stabiliser le marché.

Mandats de conformité pour les entités réglementées

Le président de la CySEC, Dr George Theocharides, a déclaré : « Les priorités de supervision pour 2025 fournissent des orientations aux entités réglementées sur les mesures croissantes qu’elles doivent prendre pour se conformer à une réglementation en évolution, ainsi que sur la nécessité d’aborder les risques émergents du marché, tels que l’adoption généralisée de l’IA et la promotion en ligne de produits financiers par des fin-fluencers. »

Cela implique une révision des politiques, une amélioration des structures de gouvernance et un renforcement des cadres de gestion des risques. Les entreprises doivent également se préparer à des audites ciblant l’utilisation de l’IA, les pratiques d’influence financière et la conformité dans les opérations de gestion de fonds. La conformité ESG demeure une priorité majeure, tout comme l’engagement envers des rapports de durabilité robustes et des processus de divulgation adéquats.

Protection des investisseurs et intégrité du marché

La CySEC prévoit des interactions directes avec les parties prenantes à travers des ateliers et des webinaires, visant à aborder les préoccupations du secteur tout en promouvant une culture de conformité proactive. Des examens intermédiaires seront réalisés pour évaluer les progrès des entreprises dans l’atteinte des nouvelles exigences.

Le rapport de la CySEC de cette année indique une augmentation de 11,8 % du nombre d’entités sous supervision, atteignant ainsi 834, avec 60 autres demandes en cours d’examen. La CySEC espère également que la réglementation MiCA renforcera la surveillance réglementaire et attirera les entreprises de crypto à Chypre.