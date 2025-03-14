Le premier modèle de la Neue Klasse de BMW, l’iX3, sera lancé plus tard cette année.

Le constructeur automobile allemand BMW a récemment présenté ses ambitions audacieuses pour l’avenir de sa gamme de modèles. Lors de la conférence annuelle de 2025, Oliver Zipse, PDG du groupe BMW, a révélé que plus de 40 nouveaux ou modèles mis à jour seront lancés dans les deux prochaines années. Ce plan ambitieux s’accompagne de l’introduction de la série « Neue Klasse », marquant une étape importante dans la transition électrique de l’entreprise.

Un début prometteur avec le nouveau iX3

Le lancement de ces nouveaux modèles débutera en septembre avec le iX3, un SUV entièrement électrique. Zipse a confirmé, aux côtés d’un prototype camouflé, que ce modèle sera le premier de la gamme Neue Klasse à entrer en production. « Ce qui est encore caché sous le camouflage sera dévoilé lors de l’IAA Mobility à Munich début septembre, » a-t-il déclaré.

Des investissements massifs pour l’avenir

« Jamais dans l’histoire de BMW nous n’avons investi autant dans notre avenir, » a ajouté Walter Mertl, directeur financier du groupe. Ces investissements atteindront leur plus haut niveau en 2024, soulignant la solidité de la stratégie du constructeur.

Un contexte de marché difficile

Cependant, cette ambition survient à un moment délicat pour presque tous les constructeurs automobiles, excluant la Chine. L’instabilité aux États-Unis et l’expansion rapide des marques chinoises bouleversent le marché. Les ventes de voitures électriques de BMW sont en hausse, avec une augmentation de 13,5 % à l’échelle mondiale en 2024, mais les consommateurs semblent encore hésitants à s’engager pleinement dans l’électrique.

Une réponse adaptée aux défis du marché

Pour répondre à cette tendance, BMW investit également dans de nouveaux moteurs à combustion qui, en théorie, pourraient satisfaire les strictes régulations européennes sur les émissions. Malgré une baisse des bénéfices de plus de 33 % l’année précédente, BMW semble déterminé à aller de l’avant. « Nous faisons un grand bond en avant avec nos nouvelles technologies, » a souligné Zipse.