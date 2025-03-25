Stellantis relance la production des moteurs Hemi cette année, selon des sources fiables.

Un retour des moteurs Hemi chez Stellantis ?

Les marques Dodge, Ram et Jeep, appartenant à Stellantis, semblent sur le point de relancer la production de moteurs V8 Hemi, disparus de nombreux modèles récents. Ce développement pourrait redynamiser leur gamme, alors que les motorisations électriques gagnent du terrain sur le marché.

Une production imminente à Dundee

Selon Mopar Insiders, des sources anonymes révèlent que Stellantis prévoit de produire des moteurs V8 Hemi de 5,7, 6,4 et 6,2 litres dans son usine de Dundee, située au Michigan, au sud-ouest de Détroit. Un rapport datant de décembre dernier, juste après la démission de Carlos Tavares, indiquait que de nombreux employés chez Stellantis ne souhaitaient pas abandonner ce moteur emblématique.

Un retour attendu des moteurs V8

Il semble que Tavares ait été en faveur de l’abandon des moteurs Hemi, mais avec son départ, des rumeurs circulent sur un possible retour. Selon le rapport, Stellantis basera ces moteurs sur l’architecture Gen III, lancée en 2003. De plus, des rumeurs évoquent l’ajout d’une variante à plus grande capacité. Les intentions de l’administration de Donald Trump d’assouplir les normes d’émissions et de réduire les incitations pour les véhicules électriques pourraient également jouer en faveur d’un retour des puissants moteurs à essence.

Réactions du secteur

Lors d’une récente conversation avec Tim Kuniskis, CEO de Ram, il avait laissé entendre que le retour du Hemi dans la gamme de pick-ups ne serait pas immédiat, principalement en raison de son incompatibilité avec l’architecture électrique du nouveau Ram 1500. Cependant, si les informations de Mopar Insiders s’avèrent correctes, la production du moteur 5,7 litres pourrait commencer dès août, permettant ainsi au Hemi de rester pertinent dans un marché en transformation.

Motor1 a contacté Stellantis pour obtenir des commentaires. Nous vous tiendrons informés si nous recevons une réponse.