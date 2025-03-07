Volkswagen Intente un Procès à un Concessionnaire pour Vente Décevante

Un concessionnaire Volkswagen à New York pourrait bientôt perdre son contrat avec le constructeur allemand. Volkswagen of America (VWoA) a intenté une action en justice contre Prestige Imports pour performance de vente insuffisante, cherchant ainsi à mettre fin à son accord de concession. Selon les documents judiciaires, Prestige aurait causé une perte de 1 500 ventes de véhicules neufs depuis 2011 et n’aurait pas réussi à remédier à cette situation.

Des performances de vente en constante baisse

VWoA a contacté Prestige en 2010 pour discuter de ses faibles ventes, avant d’envoyer un avis officiel de défaut daté du 15 août 2011. À l’origine, Prestige avait jusqu’au 28 février 2012 pour améliorer ses résultats, période qui a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2013. Cependant, malgré des efforts prolongés et plusieurs années de collaboration, la situation n’a pas évolué.

Un nouvel avis et des exigences non respectées

À mi-2023, VWoA, frustré par les résultats jugés « inacceptables » de Prestige, a émis un nouvel avis de défaut. Bien qu’il ait prolongé le délai de grâce jusqu’au 30 septembre 2024, Prestige aurait continué à ignorer de nombreuses suggestions d’amélioration de la part de VWoA, ainsi qu’offres d’assistance. Selon les allégations, Prestige aurait rapporté n’avoir dépensé aucun dollar en publicité pour les véhicules neufs de VW en 2024.

VWoA a déclaré dans sa plainte que « la mauvaise performance prolongée des ventes de Prestige constitue non seulement une violation matérielle de ses obligations contractuelles fondamentales, mais fournit également un motif clair de résiliation sous la loi de l’État de New York régissant la résiliation des franchises de concessionnaires de véhicules à moteur. »

Le concessionnaire Prestige Imports n’a pas répondu immédiatement aux sollicitations de Motor1 concernant le procès. De son côté, VWoA a indiqué à Automotive News qu’il ne ferait pas de commentaires sur les litiges en cours.