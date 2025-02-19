Le gouvernement renforce les contrôles : découvrez ceux que la DGT va intensifier !

Introduction

Face à une situation alarmante sur les routes espagnoles, le gouvernement intensifie ses efforts pour réduire la sinistralité routière. Avec plus de 1 150 décès en 2024, des mesures drastiques sont mises en œuvre pour assurer la sécurité des conducteurs.

Augmentation des contrôles routiers

Le ministre de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a récemment annoncé un renforcement des mesures de contrôle sur les routes. Lors de la IVe Conférence mondiale des ministres pour la sécurité routière à Marrakech, il a présenté le modèle espagnol de mobilité sûre tout en évoquant la nécessité d’agir face à des chiffres de sinistralité jugés « inasumables ».

En 2025, le gouvernement prévoit d’augmenter significativement le nombre de contrôles, en particulier ceux liés à la consommation de drogues. En effet, les sanctions pour conduite sous l’emprise de drogues ont presque doublé, passant de 26 126 à 54 693 infractions en un an, soit une hausse de 109,34%. En réponse, la Direction générale de la circulation (DGT) a lancé un objectif ambitieux d’effectuer 130 000 contrôles de drogue au cours de l’année.

Réduction de la limite d’alcool

En parallèle, la DGT a également prévu une baisse de la limite d’alcool autorisée au volant, visant à établir une politique de tolérance zéro. De plus, le gouvernement prévoit des inspections aléatoires de l’état des véhicules, après avoir constaté que jusqu’à 25% des voitures vérifiées présentent des défauts graves.

La sécurité routière demeure une priorité pour les autorités, qui cherchent à sauver des vies par le biais de réglementations strictes et de contrôles renforcés. Selon les déclarations du ministre, « il est essentiel de faire respecter les normes », car un conducteur sur trois décédé l’était encore sous l’influence de l’alcool.