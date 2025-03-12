Cette entreprise dévoile deux voitures de sport électriques ultra-légères.

Une nouvelle société de sports automobiles électriques légère fait son apparition

Longbow, une jeune entreprise britannique, se lance dans l’aventure en concevant des véhicules électriques légers pour redynamiser le marché des voitures de sport britanniques classiques. Les modèles Speedster et Roadster devraient être disponibles à partir de 2026, avec des caractéristiques prometteuses qui pourraient répondre aux attentes des passionnés de conduite.

Les particularités des modèles Speedster et Roadster

Longbow prévoit de commercialiser des voitures de sport qui ne dépasseront pas 1 000 kg. Pour mettre cela en perspective, une Lotus Elise pèse environ 900 kg, tandis qu’une BMW M5 atteint presque 2 500 kg. Le Speedster, version décapotable, vise un poids de 895 kg, tandis que le Roadster, au toit fixe, sera légèrement plus lourd. Ces poids témoignent d’un objectif ambitieux pour des modèles entièrement électriques.

Les spécifications techniques et le prix

Ces véhicules seront construits sur un châssis léger en aluminium développé en interne. Ils seront équipés de moteurs électriques compacts et de batteries permettant d’atteindre 96 km/h en moins de quatre secondes, avec une autonomie estimée à 440 km selon la norme WLTP. Les tarifs de départ sont fixés à 84 995 £ (environ 95 000 €) pour le Speedster et 64 995 £ (environ 75 000 €) pour le Roadster. Un effort pour attirer les passionnés, malgré des prix élevés qui ne les rendront pas accessibles à tous.

Une équipe expérimentée et une ambition à toute épreuve

Les cofondateurs de Longbow affichent une solide expérience dans le secteur automobile et surtout dans l’électromobilité. Daniel Davey, CEO de l’entreprise, a notamment travaillé chez Tesla, contribuant au lancement du Model 3, tandis que Mark Tapscott a expérimenté chez Tesla, Lucid et BYD. Jenny Keisu, ancien CEO de X Shore, apporte également ses compétences en affaires et en leadership.

Une vision pour l’avenir du sport automobile

Les dirigeants de Longbow sont confiants quant à l’existence d’un marché pour des voitures de sport électriques légères, surtout à une époque où la tendance est à la surenchère en matière de poids. Davey souligne qu’il existe un besoin de voitures plus orientées vers la conduite, accessibles aux amateurs de sensations fortes. Reste à voir si Longbow parviendra à se démarquer dans un marché de plus en plus saturé par des startups qui, pour certaines, ont déjà échoué.