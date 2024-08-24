À vendre : une iconique 2CV 6 Charleston de 1981 affichant 89 000 km, estimée entre 8 000 et 9 000 €

À vendre, l’emblématique 2CV 6 Charleston de 1981, avec seulement 89 000 km au compteur, est une véritable icône de l’automobile. Proposée à un prix estimé entre 8 000 et 9 000 €, cette voiture empreinte d’histoire et de charme saura certainement séduire les passionnés de véhicules d’exception.

Un Charme Intemporel

La Citroën 2CV 6 Charleston est une véritable légende sur roues. Cette version de 1981, proposée à la vente, possède ce charme irrésistible qui a conquis les cœurs depuis des générations. Avec ses 89 000 km au compteur, cette automobile incarne une époque révolue où l’authenticité et la simplicité régnaient en maîtres.

Des Caractéristiques Mécaniques Solides

Sous le capot de cette Charleston, on retrouve un moteur de 602 cm³ développant 29 chevaux, suffisant pour atteindre une vitesse maximale de 115 km/h. Ces spécifications, loin des performances des voitures modernes, ajoutent cependant à son caractère unique et à son attrait pour les collectionneurs.

Un Confort d’Intérieur Unique

Le confort à bord de cette 2CV6 Charleston est marqué par sa banquette arrière et ses sièges avant en jersey pied-de-coq noir et blanc, un garnissage spécifique à la première série du modèle. Ces éléments intérieurs reflètent le souci du détail et le style propre aux années 80.

Un État de Conservation Impressionnant

Cette 2CV présente une carrosserie en bon état malgré quelques griffures et impacts mineurs. L’habitacle, partiellement dans son jus, témoigne de son histoire tout en restant en excellente condition générale. La combinaison de couleurs bordeaux et noir ajoute à son charme distinctif.

Estimation Raisonnable et Opportunité d’Achat

Avec une estimation comprise entre 8 000 et 9 000 €, cette 2CV 6 Charleston offre une opportunité rare pour les passionnés d’acquérir une pièce iconique à un prix raisonnable. Alors que certains modèles se vendent parfois à des prix exorbitants, cet exemplaire devrait attirer de nombreux enchérisseurs.

État et Kilométrage

Affichant 89 000 km au compteur, cette 2CV est accompagnée d’un contrôle technique à jour, garantissant sa fiabilité pour de nombreux kilomètres à venir. C’est une occasion exceptionnelle d’acquérir une voiture mythique en bon état de marche.

Tableau Comparatif de la 2CV 6 Charleston

Voiture Citroën 2CV 6 Charleston Année 1981 Kilométrage 89 000 km Moteur 602 cm³ Puissance 29 chevaux Vitesse max 115 km/h État de la carrosserie Bon avec quelques griffures Habitacle Jersey pied-de-coq noir et blanc Prix estimé Entre 8 000 et 9 000 €